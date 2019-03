STOR INTERESSE: Det var stor interesse for «Debatten» Kristin Gjelsvik, Sophie Elise Isachsen, Linneá Myhre, Helene Skjeggestad og Mina Vinje tirsdag. Foto: Hallgeir Vagenes

Ungdomsrekord for «Debatten»

«Debatten» tirsdag med bloggerne Kristin Gjelsvik (32) og Sophie Elise Isachsen (24) i hovedrollene samlet tre ganger så mange seere under 30 år, enn det programleder Fredrik Solvang vanligvis klarer. Totalt sett var det 511.000 seere som så programmet.

Ikke bare det, det var også nesten dobbelt så mange seere i aldersgruppen 30–49 som så «Debatten» tirsdag kveld enn snittet for sesongen.

Det viser de offisielle seertallene fra Kantar.

– Historisk sett er ikke debatt- og nyhetsprogrammer de som samler flest ungdomsgrupper. Men denne gangen ser vi et sterkere og tydeligere utslag enn det vi kan huske å ha sett. Dette er ungdomsrekord for «Debatten» så langt i 2019, sier analysesjef i NRK , Kristian Tolonen til VG.

Han er ikke overrasket over at det er såpass mange unge seere som fulgte «Debatten» tirsdag.

– Men det totale antall seere under 50 år er overraskende mange flere enn det pleier å være, sier Tolonen.

HOVEDPERSONENE: Sophie Elise og Kristin Gjelsvik etter «Debatten» tirsdag kveld.. Foto: Hallgeir Vagenes

Dermed ble denne utgaven av «Debatten» sesongens nest mest sette med tilsammen 511.000 seere, bare såvidt slått av «Debatten» om strømprisene 31, januar som ble sett av 519.000 seere.

Så langt i år er det i snitt 5000 i aldersgruppen 12–18 år som har sett Debatten. Tirsdag var det 16.000 som fulgte sendingen. Tilsvarende tall for gruppen 19–29 - eller «unge i etablering» som den heter på fagspråket er 12.000 mot 46.000 tirsdag.

Blant de voksne i aldersgruppen 30–49 er det vanligvis i snitt 58.000 som ser Debatten. Tirsdag var det 113.000. Også blant de godt voksne (50–66) var det flere enn vanlig - 194.000 mot et snitt på 167.000.

Det var bare blant de aller eldste fra 67 og oppover at det var færre seere enn vanlig, 144.000 tirsdag mot 170.000 til vanlig.

Utgangspunktet for debatten var at blogger Kristin Gjelsvik (32) publiserte torsdag en YouTube-video hvor hun går knallhardt ut mot toppblogger Sophie Elise Isachsen (24), etter at Isachsen publiserte et blogginnlegg om å tatovere hodebunnen.