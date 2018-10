TO BESØK I ETT: Irene Halle hadde tillatelse til å besøke førstekjempen Håkan Petterson, men besøkte andrekjempe Kjetil Nørstebø i samme slengen. Foto: TV 2

Irene Halle innrømmer å ha brutt «Farmen»-reglene: – Jeg fikk kjeft av Gaute Grøtta Grav

TV 2018-10-29T16:00:17Z

«Farmen»-deltageren fikk sammenbrudd i søndagens episode. Så gjorde hun noe strengt ulovlig, som du ikke fikk se på TV.

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 29.10.18 17:00 Oppdatert: 29.10.18 18:10

Det var utfordrer Håkan Pettersson (54) som søndag måtte forlate «Farmen» etter å ha tapt tvekampen i tautrekking mot Kjetil Nørstebø (28). Til VG innrømmet han etterpå at han tapte kampen med vilje, og at «hele dritten var galskap».

Men det var ikke bare tvekampen folk festet seg ved søndag. Kjetil saboterte nemlig ukesoppdraget ved å gjemme unna leverposteien. Det innrømmet han imidlertid ikke for gruppa, men valgte heller å blåse skikkelig ut mot Irene Halle (35) da han overhørte at hun snakket med noen andre om at hun mistenkte at det var han som var sabotøren.

Krangelen eskalerte, og endte i at storbonden tok et oppgjør med Irene i plenum - noe som igjen førte til at hun knakk fullstendig sammen.

– Det føltes helt jævlig. Jeg hadde mest lyst til å slå hardt i bordet og fortelle hvorfor jeg trodde at det var Kjetil som hadde sabotert. Jeg visste jo at han og Sølvi skulle ned i jordkjelleren på natten. Men jeg kunne ikke, jeg ville ikke være sladrehanken. Til slutt måtte jeg bare gå, selv om jeg hadde mest lyst til å banke noen, sier Halle, som brukte lang tid på å komme seg over seansen.

Opptrinnet førte til at 35-åringen hverken orket eller ville være til stede under tvekampen.

– Jeg var skikkelig rasende. Jeg følte meg maktesløs, og etter hvert gikk raseriet over i at jeg ble veldig lei meg. Jeg klarte jo ikke forsvare meg.

I søndagens episode kunne man også se at førstekjempen Håkan Pettersson ønsket å få besøk av nettopp Irene på førstekjempehytta. Til VG innrømmer hun at hun gjorde noe strengt ulovlig da TV-kameraene hadde forlatt stedet.

– Da rodde jeg over til Kjetil, som var i andrekjempehytta. Der snakket vi om den tøffe dagen vi hadde vært igjennom, at alt var greit og at vi skulle være venner. Jeg opplevde det som urettferdig at han var sur på meg fordi jeg trodde at det var han som hadde sabotert. Det var absolutt ikke min intensjon å spre ondsinnet sladder. Men på andrekjempehytta innrømmet han heller ikke at det faktisk var han som hadde sabotert.

– Du har vel ikke lov til å besøke begge kjempene?

– Nei, jeg hadde ikke lov til å ro til Kjetil. Jeg rodde i mørket til hytta hans, og trodde at ingen ville oppdage meg. Ikke var jeg redd heller, jeg tenkte at hvis jeg ble oppdaget, så skulle jeg stå i det.

Oppdaget, det ble hun.

– Jeg tror jeg ble fanget på et viltkamera eller noe, men jeg hørte ikke noe om det med én gang. Dagen etter kom produksjonen bort til meg og sa på en pen måte at «Det der har du ikke lov til». Senere kom en mye mer streng Gaute (Grøtta Grav, 39, programleder) inn på gården og ga meg kjeft foran alle. Han sa det ikke direkte til meg, men jeg skjønte at det var meg han siktet til.

– Hva sa han?

– Han sa at «Dette har dere ikke lov til» og at det «Neste gang ville gi konsekvenser», forteller hun.

Flere av de andre deltagerne skal ha støttet Irene etter tordentalen fra programlederen, men det var ikke alle som tok like lett på det.

– Noen i gruppa ble sure for at jeg hadde gjort det, ja, erkjenner hun.

– Hva synes du om Gautes reaksjon?

– For meg var det helt i orden, jeg er jo såpass rett frem selv. Regler er regler, og det skal mer til for å gjøre meg usikker. Og jeg hadde jo brutt reglene.

Presseansvarlig for «Farmen» i TV 2 , Alex Iversen, bekrefter at «Farmen»-deltageren brøt reglene ved å snikbesøke Kjetil Nørstebø.

– Ja, dette medfører riktighet. Og det ble tatt opp med Irene i ettertid, sier han til VG.