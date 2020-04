DRAMATISK AVSLUTNING: Wanda Mashadi skadet leggen i utslagskampen, og måtte hentes i ambulanse. Foto: Matti Bernitz / TV 2

Wanda gråtende ut av «Kompani Lauritzen»: – Aldri opplevd en sånn smerte

Etter skaden i utslagskampen endte Wanda Mashadi (28) opp i rullestol.

Gjennom programmet «Kompani Lauritzen» har Wanda Mashadi vært beinhard, og flere ganger vist at hun har svært høy smerteterskel.

Etter en dramatisk avslutning er hun nå ute av realityprogrammet.

– Jeg har aldri opplevd en sånn smerte, sier hun til VG.

Etter flere krevende oppgaver var det Mashadi og Lise Karlsnes som havnet i den såkalte «dimmekampen». I selve kampen om hvem som måtte forlate programmet skulle de to plassere seg i et rutenett etter å ha fått kommandoer.

Karlsnes løste de første oppgavene best, og i femte runde kunne man høre Mashadi rope at hun fikk vondt i benet.

– Å fy faen jeg fikk en strekk. Kan noen sjekke dette? Det sa ett eller annet i leggen. Åååh! Det gjør vondt. Dritvondt!, roper Mashadi mens hun holder seg til leggen og tårene presser seg på.



I SMERTER: Wanda beskriver skaden i foten som ekstremt smertefull. Foto: Matti Bernitz / TV 2

Ville ikke ha smertestillende

Etter å ha blitt kikket på av TV-teamets lege, ble ambulanse tilkalt. Her fikk hun tilbud om smertestillende i sprøyteform, noe hun takket plent nei til tross smertene i leggen. På spørsmål om det var fordi hun har en skrekk for sprøyter kom også svaret kontant:

– Nei, det har jeg nok av i trynet. Jeg vil ikke være høy. Er det vondt? Jeg er bare vant til å ta det i trynet jeg, sier hun fra båren, til stor latter fra alle i kompaniet som også roser henne for å være en tøffing.

Til VG utdyper hun:

– Jeg husker så vidt at jeg sa det, så det var nok mye følelser på en gang. Jeg har mye selvironi, og det ble så seriøst og alvorlig at jeg ville gjøre det litt hyggeligere.

Mashadi har tidligere vært åpen om at hun har fikset på utseendet med kosmetiske injeksjoner.

HENTET AV AMBULANSE: Wanda Mashadi skadet foten og måtte kjøres til sykehus. Foto: Matti Bernitz / TV 2

Vondt i fire måneder

På sykehuset ble det ifølge 28-åringen klart at hun hadde røket flere muskelfibre i leggen.

– Legen sa det skjedde fordi jeg hadde vært i intens aktivitet over lengre tid. Det føltes som en ballong som sprakk. Muskelen hadde jobbet så hardt så lenge, sier hun.

Etter at sjekken på sykehuset ble hun sendt hjem i rullestol, og tvillingsøsteren Vita måtte hente henne på flyplassen.

– Alt var et ork lenge. Jeg kunne ikke sette foten ned i bakken, og måtte konstant holde foten oppe. Det var vondt i fire måneder, forteller hun.

HJEM I RULLESTOL: Wanda Mashadi på flyplassen. Foto: PRIVAT

Fornøyd

Hun forteller at det å ryke ut på grunn av en skade var «kjipt, men greit».

– Det er kjedelig å bli sett på en pingle som ligger under og derfor gir opp. Det var greit å ryke på denne måten fordi jeg var skadet så lenge i ettertid. Heldigvis var jeg ikke frisk og rask dagen etter, for det hadde vært bittert.

Hun er fornøyd med innsatsen i programmet.

– Selv om man ikke får til alt, så føler jeg at jeg har gjort det jeg kan. Det er ikke alt man er like sterk i.

TØFF: Wanda Mashadi i «Kompani Lauritzen». Foto: Matti Bernitz / TV 2

Nye vennskap

Det Mashadi husker best fra innspillingen på Setnesmoen militærleir i Åndalsnes, er samholdet og opplevelsene med resten av gjengen. Tvillingsøsteren Vita måtte forlate konkurransen relativt tidlig, også da til en tårevåt avskjed.

– Jeg er vant til at reality-TV er litt 50/50. Nå har jeg bare fått gode tilbakemeldinger. De gangene vi har vært i matbutikkene har folk stoppet oss og gitt gode tilbakemeldinger. Mange har også likt at det ikke er drama mellom deltagerne, sier hun.

Hun har også fått nye og nære vennskap.

– Vi snakker sammen hele tiden om alt fra middagstips til problemer vi har, og alle jentene er like gode venner. Vi heier så sykt på hverandre. Hver lørdag klokken syv ringer vi hverandre på FaceTime. Det er ikke en boble, det er et genuint vennskap, avslutter hun.

