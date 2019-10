Eskorter om «Exit»: – Nordmenn er veldig naive

Fester med flere prostituerte og store mengder kokain er ikke unikt i deler av den norske finansbransjen. Det forteller to eskorter VG har snakket med.

Nå nettopp







– Det er veldig mange som har blitt sjokkert over serien. Det sjokkerer meg, egentlig. At folk ikke allerede vet hva som er der ute, sier «Andrea», som ønsker å være anonym for å ikke bli gjenkjent av venner og familie.

Den første episoden av «Exit» er sett av 793.000, og mange lurer på hvorvidt scenene i serien er realistiske.

– Skjer disse tingene i virkeligheten?

– Ja, helt klart.

les også Finansmann avviser «Exit»-rykter: - Ikke sånn det fungerer i bransjen

– Er nordmenn litt naive?

– Ja, veldig.

Se intervjuet med «Andrea» og «Nikita» i videovinduet øverst!

«Andrea» og «Nikita» på «kontoret» til Andrea. Foto: Ida Aaberg Evensen

Tar oppdrag på eksklusive fester

VG besøker «Andrea» og kollegaen hennes «Nikita» i leiligheten hennes øst i Oslo. Hun tar oss inn på rommet hun kaller «kontoret». Her står det en bred seng med masse pynteputer. På veggene henger det pisker og forskjellige leketøy, og på kommoden står det kondomer i esker, i tillegg til servietter og glidemiddel. På dette rommet tar hun imot det hun kaller for «klienter».

– Dette er jo akkurat sånn som i «Fifty Shades of Grey», sier hun og ler.

På «kontoret« til Andrea finner du alt slags typer sexleketøy. Foto: Håvard Kristoffersen Hansen

Men «Andrea» og «Nikita» jobber ikke bare hjemme. De tar ofte oppdrag på eksklusive fester sammen med andre sexarbeidere – arrangert av finansmenn, hvor dopet og champagnen flyter. Akkurat som i NRK-serien «Exit».

– Vi blir invitert på sånne fester, der det faktisk skjer, sier Nikita.

les også TV-anmeldelse «Exit»: Satan, Montebello

Jentene understreker at de forsøker så godt det går å velge bort kunder som kan bli ustabile når de ruser seg.

– Du kan ikke sette en pris på sikkerhet, sikkerhet er alltid viktigst, sier «Andrea».

Mer utsatt for vold

Feltarbeider Andrés Lekanger i PION, som er en interesseorganisasjon for sexarbeidere, sier «Exit» gir et innblikk i en liten del av sexsalget i Norge.

– Den gir jo ikke akkurat et romantisk bilde av det å være sexarbeider. Og det er heller ikke et poeng, sier han.

I serien EXIT ser vi flere eskorter som opptrer på fester. Foto: NRK

Han påpeker at det finnes sexarbeidere i mange ulike samfunnslag i Norge.

– Jo fattigere du er, jo mer er du villig til å fire på sikkerheten. Det er ikke alle som er i en situasjon der de kan velge bort den farlige eller rusede kunden sier, Lekanger.

Han mener samfunnet sender et signal om at sexarbeidere er uønsket til tross for at salg av sex er lovlig i Norge. Han mener spesielt deler av hallikparagrafen er problematisk.

– Hallikparagrafen i landet gjør det ulovlig å selge sex med andre til stede. Og det er en av hovedårsakene til at de er mer utsatt for vold. Den kriminaliserer trygge måter å selge sex på, sier han.

Denne pisken er 100 prosent skinn. Foto: Håvard Kristoffersen Hansen

Ble slått i ansiktet

Begge jentene tar 3000 kroner i timen, og 500 ekstra for ulike tjenester.

– Folk tenner på de utroligste ting, sier «Nikita»

Men i likhet med de prostituerte i serien har også «Nikita» opplevd flere ubehagelige episoder.

– Det var en finansmann jeg var hos en gang, og vi hadde det bra. Han koste seg på sin måte og jeg holdt meg til alkohol. Og for noen er det normalt å daske på rumpa. Også plutselig slo han meg rett i trynet, sier Nikita.

les også Agnes Kittelsen er troféfrue i drøy serie: – Sjokkert

Hun forteller at hun ble redd.

– Jeg tenkte «shit» hva gjør jeg nå? Heldigvis ba han om unnskyldning senere, sier hun.

Jentene er opptatt av sikkerhet og at de skal ha det hyggelig på jobb. Foto: Håvard Kristoffersen Hansen

Ofte gifte menn

Jentene forteller om at det ofte er gifte menn som betaler for tjenestene de kan tilby.

– De kommer kanskje til oss for å leve ut fantasien de ikke kan leve ut med kona si. Og for å ha litt spenning i hverdagen, sier «Andrea».

Ta testen: Hvem er du i «Exit»?

Begge jentene er enige om at de ikke vil jobbe som eskorter for alltid.

– Dette er ikke noe du kan drive på med til du blir gammel, men nå gir det oss mulighet til å ha en livsstil som vi ikke kunne hatt uten. Vi kan reise, kjøpe det vi vil og leve godt, men det varer ikke evig, avslutter «Andrea».

Publisert: 07.10.19 kl. 23:07







Mer om