Blir ny programleder for britiske «Love Island» etter bråk

Etter at Caroline Flack (40) havnet i klammeri med loven, har ITV bestemt at Laura Whitmore (34) skal lede sjekkeprogrammet.

Irske Whitmore (34) fyller dermed Flack sine sko.

– Takk til ITV som betror meg dette oppdraget. Jeg skulle ønske det var under bedre omstendigheter. Caroline er en glimrende TV-vertinne og venninne, sier Whitmore til Daily Mail.

Britiske Caroline Flack ble i forrige uke arrestert og siktet etter at hun skal ha overfalt og slått sin kjæreste, tennisspilleren Lewis Burton (27). I kjølvannet av all kontroversen og alle medieskriveeriene, valgte Flack å trekke seg som programleder for den kommende runden av «Love Island».

Flack har vært programleder for «Love Island» helt siden serien returnerte til britiske skjermer i 2015. Tidligere har hun ledet én sesong av «X Factor».

TV 2 starter snart innspillingen av sesong to av norske «Love Island». Tone Damli (31) var programleder for første omgang, men det er Morten Hegseth Rieber (33) som skal lede den nye.

Husker du norske «Love Island» som ble sendt på TV i fjor? VG møtte de håpefulle som var med i programmet.

