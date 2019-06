TV-KLAR: Adrian Jørgensen var med i MGP i vår. Nå er han klar for ny kamp. Foto: Solberg, Trond

Her er deltagerne i «Stjernekamp» 2019

NRK MARIENLYST (VG) Ti nye håpefulle artister har sagt ja til å synge om kapp til høsten.

Deltagerne presenteres fortløpende på en pressekonferanse i NRK. VG oppdaterer artikkelen etter hvert som navnene leses opp.

Adrian Jørgensen (27) fra Bindal:

Popartisten endte som nummer to i «The Voice» i 2013 - og på andreplass i Melodi Grand Prix tidligere i år med låten «Bubble». 27-åringen var også med som korist for JOWST i Eurovision Song Contest i 2017 og for Aleksander Walmann (33) i MGP i fjor. Bindal-mannen er i tillegg kjent for den norske versjonen av landeplagen «Despacito» med Carina Dahl (33) i 2018. Jørgensen jobbet inntil nylig som fiskerøkter, men nå er det musikken som gjelder.

Beate S. Lech (44) fra Volda:

Lech er best kjent under artistnavnet Beady Belle og bandet ved samme navn, som hun debuterte med for 20 år siden. Mange husker henne også som vokalist i bandet Folk & Røvere. Lech befinner seg i jazz-, soul- og R&B-sjangeren og kan skilte med åtte egne albumutgivelser, i tillegg til at hun har bidratt på mange andres. Ikke minst har hun samarbeidet med britiske Jamie Cullum (39). Lech deltok for øvrig i NRKs «Talentiaden» i 1991 og utdannet seg siden ved Norges Musikkhøgskole.

Åge Sten Nilsen (49) fra Sarpsborg:

Rocker Nilsen har en lang merittliste, både som soloartist, som frontfigur i Wig Wam og det nyere bandet Ammunition, og som musikal- og ensemble-artist. Nilsen, eller «Glam» som han gjerne kalles, har konkurrert med sang på TV før, og det med stort hell. Wig Wam vant MGP i 2005 og ble dermed sendt videre til Eurovision Song Contest. Nilsen stakk også av med seieren i «Korslaget» i 2010. Han har i tillegg figurert som programleder i «The Singing Bee».

Andrea Santiago (18) fra Måløy:

Santiago er den yngste av årets deltagere. Hun ble kjent for TV-seerne i 2017 gjennom «The Voice, der hun i likhet med «Stjernekamp»-rival Adrian Jørgensen endte på andreplass. 18-åringen begynte med sangundervisning da hun var åtte år. Hun har deltatt i Ungdommens Kulturmønstring, UKM, mange ganger. I år har hun selv vært mentor og sittet i fagpanelet til UKM. Santiago uttalte til VG for to år siden at dersom popdrømmen ikke går i oppfyllelse, vil hun bli politi.

Kim André Rysstad (37) fra Valle i Setesdal:

Den klassisk skolerte kvederen er blant landets mest etablerte folkemusikkartister. Også han har deltatt i MGP, i 2012. 37-åringen har gitt ut fire album er tidligere nominert til både Spellemann og Folklarm. I fjor figurerte Rysstad som årets juleartist på NRK sammen med Kringkastingsorkesteret, året etter at han ga ut juleplaten «Snøen laver ned» med The London Philharmonic Orchestra.

Anette Amelia Hoff Larsen (36) fra Bergen:

Musikalartisten og skuespilleren har de siste tre årene vært aktuell i rollen som Nabulungi i kritikerroste «The Book of Mormon» på Det Norske Teatret, men hun er også kjent fra Oslo-oppsetninger som «Fame», «Evita», «West Side Story», «Mamma Mia! og «Hair» – og for tiden «Peer Gynt». Hun har deltatt i MGP to ganger, i 2007 og i 2009. I Sverige gjorde hun for fem år siden lykke i rollen som Maria von Trapp i «Sound of Music» TV-seerne kjenner henne i tillegg som politietterforsker i NRKs «Magnus».

Sondrey (24) fra Øyer i Gudbrandsdalen:

Sondre Nystrøm, som han opprinnelig heter, ble kjent for TV-seerne gjennom «The Stream» i 2016, der han var blant favorittene. Observante seerne vil også kjenne ham igjen fra «X Factor» i 2010. Sondrey er tidligere merittert friidrettsutøver, men nå er det musikken for alle penga, og debutalbumet kommer senere i år. R&B-artisten er for tiden student ved Lillehammer Institute of Music Production, Limpi, og han har egen YouTube-kanal. 24-åringen ble som seksåring adoptert til Norge fra Kenya sammen med tvillingsøsteren.

Kari Gjærum (66) fra Porsgrunn/Notodden:

Gjærum er den av deltagerne med lengst fartstid. Hun kan skilte med en 40 år lang karriere. Hun har deltatt i 11 MGP-finaler, som oftest som korist, og fem Eurovison Song Contest-finaler. Blant annet var Gjærum med på scenen da Bobbysocks vant i 1985. Gjærum er utdannet sangpedagog og har også studert ved Statens Operaskole. Hun har spilt i mange oppsetninger og TV-produksjoner, deriblant «Les Miserables» i rollen som Fantine. I 1984 ble hun belønnet med Gammleng-prisen.

Bilal Saab (19) fra Hasvik:

Årets nest yngste deltager er en venn av fjorårsvinner Ella Marie Hætta Isaksen. Pop-soul-artisten Saab er vokalist i gruppa NorthKid, kjent for låter som «Firefly» og «Mono». Når han ikke synger og spiller, er Saab en ivrig fisker og jeger, og han jobber til daglig i en fiskebedrift hjemme i Finnmark.

«Stjernekamp» gikk første gang på lufta i 2012, og årets konkurranse er den åttende i rekken.

Kåre Magnus Bergh (40) er programleder også i år. Ekspertdommerne Mona B. Riise (46) og Thomas Felberg (47) er stadig med.

Disse har vunnet «Stjernekamp» tidligere:

2012: Rita Eriksen

2013: Silya Nymoen

2014: Nora Foss Al-Jabri

2015: Maria Haukaas Mittet

2016: Knut Anders Sørum

2017: Adam Douglas

2018: Ella Marie Hætta Isaksen

