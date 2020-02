UTENFOR PALLEN: Sverre Lunde Pedersen fikk det ikke til å klaffe på 5000 meter i Salt Lake City. Foto: Sergei Belski / USA TODAY Sports

Sverre Lunde Pedersen langt unna VM-medalje

Sykkelkrasj, bankende hodepine – og aldri nær toppformen. Med en slik forhistorie ble det en umulig oppgave for Sverre Lunde Pedersen (27) å forsvare VM-gullet på 5000 meter. Han endte på 4. plass i Salt Lake City.

Oppdatert nå nettopp

Ted-Jan Bloemen ble verdensmester. Sven Kramer tok sølvet. Mens sensasjonsmannen Graeme Fish (Canada) gikk sitt livs løp, og stormet inn til bronse. Lunde Pedersen var hele 7,42 sekunder fra gullet.

VM-løpet i den amerikanske OL-byen torsdag kveld (norsk tid) gikk litt for sakte fra 3000 meter og inn for Lunde Pedersen. To runder fra mål fikk han det blytungt. Sisterunden spratt opp til 31,3 sekunder. Med tiden 6.11,80 var han sjanseløs på medalje. Selv ikke «The Fastest Ice on Earth» i Utah Olympic Oval kunne hjelpe bergenseren.

– Ikke samme giret

– Jeg har ikke samme giret som i fjor. Og jeg føler meg tom. Det er ikke godt nok for pallen dette, sier Sverre Lunde Pedersen til Viasat.

En som holdt toppnivå på den oljeglatte Ovalen var Sven Kramer. Han kom i det tredje paret - og banket til med 6.04,91. Til Viasat sier han at planen var på å bli førstemann under magiske seks minutter.

– Det var greit, men jeg er ikke superfornøyd. Jeg trodde på bedre tid, og jeg ga alt jeg hadde, sier Sven Kramer.

Verdensrekordholder Ted-Jan Bloemen (Canada) snek seg foran Kramer med 6.04,37. Så kom Patrick Roest (Nederland) og satset voldsomt - både på VM-gull og verdensrekord - men sprakk forferdelig. I tillegg ble han diskvalifisert (gikk uten armbind). Graeme Fish så kollapsen, og slo nederlenderen med en flott sluttspurt (6.06,32).

– Det er ikke gode nok forhold her for å slå verdensrekorden. Under seks minutter ville vært helt umulig, sier Ted-Jan Bloemen til Viasat.

Lunde Pedersen som har tilhørt verdenseliten på 5000 meter i flere år har ikke vært seg selv i vinter. Faktisk har Lunde Pedersen ikke vært i nærheten av sin egen kapasitet. Sesongen har vært et mareritt med uhell, skader og plagsom hodepine. I et intervju med VG for to uker siden påpekte Lunde Pedersen at han var blitt for ivrig – og giret i hodet – istedenfor å ta det med ro etter den fatale sykkelulykken i Inzell i høst.

At han var langt unna toppformen ble bekreftet i Calgary for fem dager siden. Da endte han på en skuffende 12. plass – slått av den nederlandske vinneren Patrick Roest – med hele 9,91 sekunder.

Sverre Lunde Pedersen Alder: 27. Bor: Bergen. Klubb: Fana IL. Meritter: OL-gull (lagtempo). VM-gull (5000 meter). VM-sølv (1500 meter). OL-bronse (5000 meter). VM-bronse (5000 m). Tre sølv VM-allround. Åtte distanseseiere i verdenscupen.

For ett år siden i distanse-VM i Inzell leverte Lunde Pedersen imidlertid et løp for historiebøkene. Han knuste Roest og skøytekongen Sven Kramer – og suste inn til 6.07,16 – som tidenes raskeste nordmann på distansen.

Fatal ulykke

Syv måneder etter jubel og gledestårer i den bayerske skøytebyen – med det første norske distanse-gullet på 5000 meter (innført i 1996) – var Lunde Pedersen tilbake i Inzell. Denne gangen gikk det fryktelig galt. Han krasjet med lagkamerat Simen Spieler Nilsen (OL-vinner lagtempo) på sykkel i 55 kilometer i timen. Begge ble fraktet til sykehus i ambulanse.

– Gullet fra i fjor har jeg. Det kan ingen ta fra meg. Men jeg har ikke fått forberedt meg så godt som ønskelig til denne sesongen, sier Lunde Pedersen.

Håvard Bøkko ble fullstendig distansert av parkamerat Timothy Loubineaud. Franskmannen fightet seg inn til 6.14,96. Bøkko fikk 6.26,38 - og endte på 18. plass.

PS! VM-enkeltdistanser fortsetter med 10.000 meter (herrer), 500 meter (menn/kvinner), og lagtempo (kvinner) i Salt Lake City fredag.

Publisert: 13.02.20 kl. 23:10 Oppdatert: 13.02.20 kl. 23:28

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser