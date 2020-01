REDD FOR KJÆRLIGHET: Morgan Alling, her avbildet i 2015. Foto: Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN

Svensk skuespiller sier han hadde kjærlighetsfobi

Morgan Alling forteller at han var rett for kjærlighet og at kona gjorde det slutt før han fikk bukt med fobien. Nå er de sammen igjen.

Han har blant annet spilt i TV-seriene «Arn» og «Gåsmamman». I en fersk podkast forteller Morgan Alling (51) at han var redd for kjærlighet og at det holdt på å koste ham ekteskapet.

– Om noen sa «Jeg elsker deg», tenkte jeg «Ja, nå, ja. Men hva med senere?», sier han i «Framgångspodden», ifølge Aftonbladet.

DANSEPARTNER: I 2015 var Alling med 10-årsjubileet for svenske «Skal vi danse». Her med dansemakker Helena Fransson. Foto: Claudio Bresciani / TT / TT NYHETSBYRÅN

I 2004 møtte han kona Anna-Maria Dahl.

– Jeg ville ha henne på fredager og lørdager, for da hadde vi det jævlig morsomt ute. Men så ville jeg ikke ha henne i ukedagene, for da ble det hverdag. Og da visste jeg: «Faen, da er vi sammen», sier han.

Kona gjorde det etter hvert slutt og ga ham et ultimatum. Hun ønsket ifølge Alling at han skulle innse at han var god på å gi kjærlighet, men dårlig på å ta imot.

– Jeg tok imot kjærlighet og kastet den bak ryggen. Da gjorde hun det slutt og jeg ble nødt til å innse at jeg hadde en fobi for kjærlighet, sier han til Aftonbladet.

Skuespilleren skal ha jobbet med kognitiv atferdsterapi-lignende metoder for å bli kvitt fobien. I dag er paret sammen, har fire barn og er i ferd med å bygge hus.

– I stedet for å ville rømme og løpe av gårde til puben når jeg fikk en klem, begynte jeg å klemme tilbake. Jeg eksponerte meg for det jeg var redd for, forteller han.

Alling har tidligere fortalt om at han gikk rundt med magesmerter i flere år før han søkte hjelp og fant ut at han hadde en forstørret nyre. Den ene nyren fungerte bare på femten prosent og den andre på 85 prosent, ifølge skuespilleren. Han ble operert og er i dag frisk, ifølge Aftonbladet.

