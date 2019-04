RØDT PÅ RØDT: Emilia Clarke på rød løper på Time-galla i New York 23. april. Foto: JUSTIN LANE / EPA

Se «Game of Thrones»-Emilia utkledd som Jon Snow

Som et stunt for å skaffe donasjoner til sin egen veldedighetssak, kler Emilia Clarke seg ut som sin motspiller i serien, Jon Snow.

I en video skuespilleren har delt på sin Instagram-konto med drøyt 20 millioner følgere, ser vi henne gå rundt i New York utkledd som rollefiguren Kit Harington spiller i « Game of Thrones », Jon Snow. Hun snakker blant annet med en gjeng utkledd som superhelter på Times Square og sier hun «jobber i nord – nord for muren», og kjøper Jon Snow-suvenirer.

Formålet med videoen er å lokke seriefans til å melde seg på en konkurranse der de kan vinne en privat visning av «Game of Thrones»-finalen sammen med Clarke i London.

PÅ TV: Kit Harington som Jon Snow og Emilia Clarke som Daenerys Targaryen i sesong 8 av «Game of Thrones». Foto: Helen Sloan/HBO

For å bli med på konkurransen må man donere et valgfritt beløp til SameYou, organisasjonen Clarke startet som går til forskning på nye metoder for å hjelpe pasienter med hjerneskader eller hjerneslag.

Clarke, mest kjent som Daenerys Targaryen i «GoT», sto i mars fram og fortalte om sine egne hjerneoperasjoner i 2011 og 2013. Hun hadde to aneurismer, en utposning på en pulsåre, i hjernen og kunne etter den første operasjonen ikke huske sitt eget navn. Nå er hun imidlertid helt frisk.

– Siden den andre operasjonen har jeg blitt friskere enn hva jeg hadde turt å håpe på, fortalte Clarke i The New Yorker.

Publisert: 27.04.19 kl. 08:32