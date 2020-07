RASISME-ANKLAGER: Danske «Paradise Hotel»-deltaker Sarah Dohn blir beskyldt for å være rasist etter at en rekke svensker har sett et klipp fra den siste sesongen. Foto: Skjermdump/Viaplay Danmark

Slettet «Paradise Hotel»-episode etter rasisme-anklager

Vinneren av danske «Paradise Hotel» 2020 er i hardt vær i Sverige etter å ha sagt at hun ikke dater utlendinger. Hun kaller det en «shitstorm» fra svenskene.

Et klipp fra årets sesong av «Paradise Hotel» i Danmark har vekket sterke reaksjoner de siste dagene.

I klippet fra en episode i januar, sier deltager Sarah Dohn: «Det er ikke fordi jeg er rasist, men jeg pleier ikke normalt å gå for utlendinger».

Lørdag slettet TV-kanalen hele episoden.

Den danske sesongen ble sendt i Norge og Sverige i mai.

Nordic Entertainment Group (NENT Group) som eier blant annet TV3, TV6, Viasat 4, Viafree og Viaplay i Norge, har fjernet episoden fordi «den kan oppfattes som støtende».

Klippet er fra en såkalt parseremoni hvor man skal velge seg en partner. En av guttene velger deltageren Sarah Dohn (18).

Se klippet:

– Jeg er ikke så interessert i utlendinger

Programleder Rikke Gøransson spør henne: – Sarah, er Türker din type?

Herfra går det galt:

Sarah: – Altså litt, men jeg er ikke så interessert i utlendinger. Men han er absolutt en type jeg kunne gått etter hvis ikke han hadde vært fra utlandet.

Programleder: – Det vet jeg ikke helt hvordan jeg skal tolke.

Sarah: – Det er ikke fordi jeg er rasist, men jeg pleier ikke normalt å gå etter utlendinger.

Uttalelsen ble omtalt i danske medier da det ble sendt der i januar.

Da sa hun til danske Ekstra Bladet sa Dohn at hun er lei seg for det hun sa og at det kom ut feil fordi hun var nervøs:

– Det jeg sier kommer av ren nervøsitet. Rikke spør om Türker er min type. Det er han ikke, men jeg vil ikke såre ham. Så jeg prøver å si at han ikke er min type på en pen måte, men jeg dummet meg ut, fordi jeg var veldig nervøs. Det kom ut veldig feil.

Videre sier hun at uttalelsene hennes i episoden ikke er meninger hun har:

– Det er overhodet ikke sånn. Jeg har vært sammen med folk som er fra utlandet. Det var fordi jeg ikke ville såre ham at det gikk helt galt.

Tok fyr i Sverige

Men det er først når klippet ble sendt i Sverige, at det virkelig tok av. Dohn selv sier til danske Se og Hør at svenskene har reagert mye sterkere enn danskene, og kaller det en «shitstorm».

– Svenskene forstår jo ingenting. De ser kun de ti sekundene fra par-seremonien, og så hører de det vil høre.

Hun sier også det er dårlig timing, midt i en verdensomspennende rasisme-bevisstgjøring:

– Det er bare så uheldig at dette havner midt i en krise, det som skjer i USA og i alle land for den saks skyld, med Black Lives Matter. Det er ikke særlig kult å bli kalt rasist, sier hun til Ekstra Bladet lørdag.

Det startet med at svenske Instagram-kontoen Dyngbaggen, som har 478.000 følgere, delte videoen. Kommentarfeltet ble fullt av folk som kritiserte «Paradise Hotel»-deltakeren.

REAGERER: Bettina Buchanan hun ville reagert hvis dette skjedde mens hun var deltaker. Foto: Anniken Aronsen/VG

En av dem er den svenske Youtube-stjernen Antonija Mandir, som kalte Sarah Dohn «dum», mens Bettina Buchanan fra den norske utgaven sier Dohns uttalelse er en «fucked up» ting å si og tenke.

Buchanan sier til Aftenposten at episoden aldri burde blitt sendt:

– Jeg sier ifra når noe er feil. Hvis det der hadde skjedd når jeg var der, hadde jeg ikke vært stille.

Türker Alici, på sin side, støtter sin tidligere Paradise-partner på Instagram.

Der skriver han at « det er utrolig at noe så morsomt har blitt til så mye hat, og han oppfordrer følgerne til å la være å hoppe på den svenske bølgen.

– Vi beklager sterkt

Det er Nordic Entertainment Group (NENT Group) som eier blant annet TV3, TV6, Viasat 4, Viafree og Viaplay i Norge.

Kommunikasjonrådgiver i NENT Group, Fredrik Olimb, forklarer til VG hvorfor de fjernet episoden:

– Vi har et ansvar for å levere innhold som på ingen måte diskriminerer eller går på kompromiss med våre verdier som selskap, og har derfor valgt å fjerne episoden i alle land da den kan oppfattes som støtende for våre seere. Det har aldri vært vår (eller deltakerens) intensjon. Vi beklager sterkt at dette kan ha vært ubehagelig for seerne av episoden, skriver han i en e-post til VG.

TAR DET MED ET SMIL: Türker tok det hele med med et smil, og ber sine Instagram-følgere gjøre det samme. Foto: Skjermdump

