FORNØYD: Realitydeltageren Mayoo Indiran er tilfreds med at straffesaken mot ham er henlagt. Her er han avbildet med forsvarer, advokat Inam Ghous Ali. Foto: MORTEN HOPPERSTAD

Narkosak mot «Paradise»-Mayoo henlagt

LØRENSKOG (VG) Oslo statsadvokatembeter har valgt å henlegge narkotikasaken mot den tidligere «Paradise Hotel»-deltageren Mayoo Indiran (30).

Oppdatert nå nettopp

Det bekrefter hans forsvarer, advokat Inam Ghous Ali, overfor VG.

– Det har nå gått snart fire år siden min klient ble pågrepet. Prosessen frem til endelig påtalemessig avgjørelse har tatt for lang tid. Dette til tross for at saken har vært en del av en større politioperasjon hos politiet. Min klient har samarbeidet med politiet, han stilte i politiavhør og svarte på alle spørsmål de måtte ha. Sånn jeg ser det kunne saken ha vært henlagt for hans vedkommende på et mye tidligere tidspunkt, sier Ali.

Mayoo Indiran selv er lettet.

– Jeg er glad for at saken endelig har kommet til et vendepunkt. Det har vært fire ubehagelige og lange år, sier han til VG.

POSITIV: Mayoo Indiran, her med forsvarer Inam Ghous Ali på Lørenskog, ser lyst på fremtiden. Foto: MORTEN HOPPERSTAD

Indiran forteller at han har mistet nattesøvnen, at saken har vært psykisk belastende, og at han har vært deprimert og bekymret for fremtiden.

– Det er på grunn av uvissheten man må leve med når saken ikke er endelig avgjort.

– Jeg har aldri tenkt på at jeg måtte sone. Jeg har vært helt overbevist om at jeg ville bli frikjent og renvasket, sier han.

– Unødvendig identifisering

Da VG møtte Mayoo i februar 2017 i forbindelse med løslatelsen fra varetekt, uttalte han at han så frem mot en frifinnelse.

– Jeg synes det var unødvendig at pressen identifiserte meg. Jeg føler at det ble gjort kun på grunn av min etnisitet, når jeg ser at pressen ikke har gjort det samme i saker mot andre realitykjendiser, sier han nå etter henleggelsen.

Indiran forteller at han ofte er blitt stilt spørsmål om hvordan saken ligger an.

– Da opplever jeg at de fleste allerede har bestemt seg og ser på meg som dømt.

I perioden etter pågripelsen og varetekten har 30-åringen hyppig blitt stoppet av politiet, ifølge ham selv.

– De har tatt promilletester og narkotikatester selv på dagtid. Alt dette fordi pressen knyttet bånd mellom meg og mennesker i et kriminelt miljø som jeg overhodet ikke har kjennskap til.

Indiran synes det er trist at saken har ført til at han har mistet jobbmuligheter i medie- og underholdningsbransjen.

– Jeg er optimistisk for fremtiden og overbevist om at folk på nytt får det samme positive bildet av meg som før denne saken.

Mayoo forteller at han har riktige folk rundt seg i livet nå, blitt eldre og at han ser lyst på fremtiden.

– Jeg er ikke bitter eller sur på noen, for jeg prøver alltid å være positiv. Jeg var også positiv til utfallet av denne saken. Jeg lot den ikke knuse meg, og jeg har blitt sterkere av den.

Aksjonerte

Det var like før jul i 2016 at politiet slo til mot hjemmet til «Paradise»-Mayoo i Lørenskog i Viken og pågrep ham og to andre familiemedlemmer.

Etterforskere fra Oslo politidistrikt saumfarte kjellerleiligheten og tok beslag i en betydelig mengde narkotika. Realitykjendisen ble deretter siktet for grove narkotikaforbrytelser med en strafferamme på 10 års fengsel.

Han avviste anklagene og nektet straffskyld, men ble sittende i varetekt i syv uker.

Drøyt tre og et halvt år senere henlegges den alvorlige straffesaken, på bevisets stilling.

– Jeg mener han har krav på erstatning, detaljene rundt det vil vi jobbe med i tiden fremover, sier forsvareren.

Indiran ble rikskjendis etter sin deltagelse i TV3-programmet «Paradise Hotel» i 2016, og han har i ettertid vært profilert i en rekke medier og blant annet deltatt i flere episoder av VGTV-programmet «Panelet».

Han skulle etter planen ha vært webreporter i «Paradise Hotel» i 2017, men dette ble lagt på is på grunn av narkotikasaken.

Etter syv uker i varetekt ble «Paradise»-Mayoo løslatt, 10. Februar 2017.

– Jeg ble utrolig lykkelig og kjempeglad, uttalte han til VG den gangen.

Realitystjernen nektet straffskyld og har hele tiden vært krystallklar på at politiets etterforskning vil vise at han ikke har noen bånd til narkotikakriminalitet.

– Folk tror at jeg blir dømt til 21 års fengsel, men det er ikke jeg som bestemmer straffen – det er det retten som skal gjøre. Men: Jeg håper på å bli frifunnet, sa «Paradise»-Mayoo til VG i februar 2017.

Publisert: 31.08.20 kl. 15:29 Oppdatert: 31.08.20 kl. 15:39

