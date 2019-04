SPENTE: Vegard Harm og Morten Hegseth. Foto: Mina Martine Lystad

Disse kan vinne Gullruten: Morten og Vegard er nominert

EDDERKOPPEN, OSLO (VG) VGTV-profilene Morten Hegseth (34) og Vegard Harm (22) er henrykte over sjansen til å kunne stikke av med gulltrofeet i mai.

Stiftelsen Gullruten presenterer fredag ettermiddag alle stjernene og TV-produksjonene som stiller med vinnersjanse når prisene skal deles ut i Grieghallen i Bergen 11. mai.

Se listen over alle de nominerte nederst.

– Herregud, så stas! sier VGTV - og «Panelet»-programleder Morten Hegseth til VG.

– For en ære og glede å være nominert, og det i tillegg i samme kategori som hederskvinner som Jørgine, Solveig og Else, legger han til og sikter til Jørgine «Funkygine» Vasstrand (29), Solveig Kloppen (47) og Else Kåss Furuseth (38).

Hegseth er nominert til den gjeve publikumsprisen sammen med programleder- og podkastmakker Vegard Harm, som de siste månedene har vært aktuell på VGTV med nettopp Jørgine Vasstrand i «Vegard X Funkygine».

«Heimebane» vant stort i fjor: I år er de ikke nominert

Det er aller første gang at VG-profiler er nominert til Gullruten.

– Problemet nå er bare at vi blir litt besatt av å vinne, selv om nominasjonen i seg selv fin, sier Harm.

– Men det er hard konkurranse, så nå håper vi skikkelig at folk stemmer på oss, siden dette er en publikumspris, der de hjemme avgjør.

De to nøler ikke med å be fansen om hjelp til å nå målet.

– Vi er litt allergiske mot kjendiser som maser høl i hodet på fansen for «svipe ups» og stemmer til egen fordel, men i dette tilfellet kjører vi dobbeltmoral og gjør det samme! sier Harm.

– Vi lover god takketale og evig takknemlighet fra Bergen i mai om prisen blir vår, skuter Hegseth inn.

VGTV er også nominert for dokumentaren «Når knoklene blir til gelé» – se den her (artikkelen fortsetter under):

Sist helg kuppet en annen VGTV-kjendis Spellemannprisen i kategorien «Årets låt», nemlig Mads Hansen (35) medfjorårshiten «Sommerkroppen».

I år som i fjor, og året før der igjen, er det Sigrid Bonde Tusvik som er programleder.

Totalt 16 priser skal deles ut.

HER ER ALLE DE NOMINERTE:

BESTE UNDERHOLDNINGSPROGRAM:

«Truls à la Hellstrøm» – PLAN-B, TV 2

«Skal vi danse» – Monster, TV 2

«På tur med Dag Otto» – Seefood, TVTV 2

«Stjernekamp» – Monster, NRK

BESTE KONKURRANSEDREVNE REALITY:

«71 grader nord. Norges tøffeste kjendis» – Nordisk Film TV, Discovery Norway

«Alt for Norge» – Monster, Discovery Norway

«Farmen» – Strix, TV 2

«Sommerhytta» – Strix, TV 2

BESTE REALITY:

«Gift ved første blikk» – Rakett TV, Discovery Norway

«Tjukken og Lillemor» – PLAN-B TV, TV 2

«Jorden rundt på seks steg» – Nexico, NRK

«I lomma på Silje» – Rubicon, Nordic Entertainment Group

BESTE DOKUSÅPE:

«Team Ingebrigtsen» – Zacapa, NRK

«Reindrømmen» – f(x) produksjoner, NRK

«Værdal´n Karsk & Base» – Ekkofilm, Discovery Norway

«113» – NRK, NRK

BESTE DRAMASERIE:

«Kielergata» – Anagram Norge, TV 2

«Lykkeland» – Maipo Film, NRK

«17» – NRK, NRK

«Unge Lovende» – Monster Scripted, NRK

BESTE HUMORPROGRAM:

«Best før» – Seefood TV, TV 2

«Parterapi» – Seefood TV, NRK

«Hvite gutter» – Feelgood SFT, Discovery Norway

«Magnus» – ViaFilm og NRK, NRK

BESTE BARNE- ELLER UNGDOMSPROGRAM:

«ZombieLars» – Tordenfilm med NRK, NRK

«Helsesista gjør en forskjell» – Mastiff, TV 2

«Villa mekk» – NRK, NRK

«Lik meg» – NRK, NRK

BESTE LIVSSTILSPROGRAM:

«Folkeopplysningen» – Teddy TV, NRK

«Lisenskontrolløren og livet» – NRK, NRK

«Superhundene» – Monster, NRK

«Eventyrlig oppussing» – TMM Produksjon, Nordic Entertainment Group

BESTE NYHETS-, SPORTS- ELLER AKTUALITETSPROGRAM:

«Korrespondentene» – Screen Story, TV 2

«Else om: selvmord» – Teddy TV, Discovery Norway

«Åsted Norge» – Mastiff, TV 2

«URIX: Grenseløs – Klimaarven» – NRK, NRK

BESTE TV-DOKUMENTAR:

««En søsters kamp»: Brennpunkt» – NRK, NRK

«Når knoklene blir til gelé» – Norsk Fjernsyn, VGTV

«Hatets vugge» – UpNorth film, NRK

«Daniel og Simen» – Hulias Film, NRK

BESTE DOKUMENTARSERIE:

«URO» – Pandora Film AS, NRK

«Helene sjekker inn» – NRK, NRK

«Overleverne – Jenta fra Utøya» – NRK, NRK

«Sinnssykt» – NRK, NRK

BESTE SKUESPILLER:

«Lykkeland» – Anne Regine Ellingsæter – Maipo Film, NRK

«Parterapi» – Kevin Vågenes – Seefood TV, NRK

«Kielergata» – Thorbjørn Harr – Anagram Norge, TV 2

«Lykkeland» – Pia Tjelta – Maipo Film, NRK

«17» – Mohammed Aden Ali – NRK, NRK

«Lovleg» – Kristine Ryssdalsnes Horvli – Rubicon TV, NRK

BESTE PROGRAMLEDER:

«Dagsrevyen» – Yama Wolasmal – NRK, NRK

«Else om: selvmord» – Else Kåss Furuseth – Teddy TV, Discovery Norway

«Det jeg ikke fikk sagt» – Solveig Kloppen – TV Wonder, TV 2

«VM sjakk» – Line Andersen – NRK, NRK

«På tur med Dag Otto» – Kristian Ødegård og Dag Otto Lauritzen – Seefood TV, TV 2

«Nytt på nytt» – Bård Tufte Johansen – NRK, NRK

ÅRETS DELTAGER:

Melina Johnsen – «Ex On The Beach» – Rubicon, Discovery Norway

Svein Rosseland og Mona Tømran – «Ja, vi elsker camping» – Rakett TV, Discovery Norway

Joakim Mäkiperä og Sara Jansson Ishqair – «Gift ved første blikk» – Rakett TV, Discovery Norway

Andreas - «Superhundene» – NRK, NRK

ÅRETS NYSKAPNING:

«Kongen av Gulset» – Spark, NRK

«Villmark uten voksne» – Novemberfilm, TV 2

«Else om: selvmord» – Teddy TV, Discovery Norway

«I lomma på Silje» – Rubicon TV, Nordic Entertainment Group

PUBLIKUMSPRISEN:

Jørgine Vasstrand

Lars Monsen

Solveig Kloppen

Bård Tufte Johansen

Silje Sandmæl

Vegard Harm og Morten Hegseth

Kevin Vågenes

Else Kåss Furuseth

Nicolay Ramm

Linn Skåber

Svein Østvik

Anne Lindmo

