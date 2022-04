EKS: Scott Disick (t.v.) har tre barn med Kourtney Kardashian – som nå er forlovet med Travis Barker (t.h.).

Scott Disick sliter med Kourtney Kardashians nye forhold

Scott Disick (38) innrømmer på TV at han føler han har mistet sin aller beste venn.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Realitykjendisen har tre barn i alderen syv til 12 år med Kourtney Kardashian (42), den eldste av realitysøstrene. Det er flere år siden paret gjorde det slutt på av-og-på-forholdet, men Scott Disick har likevel vært fast innslag i realityserien «Keeping Up with the Kardashians».

Han er også med i den ferske oppfølgerserien «The Kardashians» på strømmetjenesten Hulu. Det er der det kommer frem at Disick har svært blandede følelser rundt eksens nye og heftige kjærlighetsforhold til musiker Travis Barker (46).

– Venner og familie har alltid hvisket meg i øret: «Ikke bekymre deg, for dere kommer til å finne ut av det» og «Dere kommer til å bli sammen igjen en dag», sier Scott til Kourtneys søster, Khloe, i premiereepisoden.

– Så jeg hadde alltid et ben innafor, forklarer han ifølge Entertainment Tonight.

2010: Da Kourtney og Scott fortsatt var et par.

Scott forklarer også at han føler at han har mistet sin beste venn etter at hun ble sammen med Travis.

– Nå er vi mer som foreldre som samarbeider. Dette er nok noe av det aller vanskeligste jeg har opplevd i livet, sier han til sin tidligere svigerinne.

Scott innrømmer imidlertid at det som skjer mellom eksen og hennes nye kjæreste, er «ekte vare». Han ser at hun er lykkelig. Samtidig sier Scott at det er vondt «å være på utsiden» – og ikke bli inkludert i familiesammenkomster og andre ting på samme måte som før.

– Det å bli holdt utenfor og ikke få vite noe, er veldig sårende, sier Scott.

– Særlig når jeg selv ikke har noen familie å gå til, forklarer 38-åringen – som er enebarn og begge foreldrene er døde.

Scott gjør det imidlertid klart på TV at han heller vil omgi seg med eksen og hennes nye mann enn ikke å være en del av sin tidligere svigerfamilie.

GRAMMY: Kourtney Kardashian og Travis Barker i Las Vegas 3. april.

Scott og Kourtney – som aldri giftet seg med hverandre – har begge hatt andre kjærester etter bruddet. Men denne gangen er det seriøst for én av dem.

Kourtney har forlovet seg med Blink 182-trommisen, og nylig «lurte de» hele verden til å tro at de hadde giftet seg.

De to hadde en vielse, men den er ikke gyldig, har Kourtney senere informert om.

Scott kom hånd i hånd med en ny kvinne til førpremieren på den nye «Kardashian»-serien i forrige uke, den 27 år gamle modellen Rebecca Donaldson.

