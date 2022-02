GUTTENE MOT JENTENE: Denne uken tilspisser det seg mellom mennene og kvinnene på «Farmen Kjendis»-gården.

Massivt drama på «Farmen kjendis»: − Et svik

Det blir het konflikt inne på «Farmen kjendis» etter Øyunn Kroghs (26) valg av førstekjempe. – Jeg syns det oser ræva menneske av det, sier Niklas Baarli (32) i programmet.

– I retrospekt ville jeg nok valgt Niklas, bare på grunn av måten han oppførte seg, sier Øyunn Krogh om førstekjempevalget i onsdagens episode av «Farmen kjendis».

Da «Torpet»-vinner Marna Haugen sjekket inn på gården i tirsdagens episode, ble det full klinsj.

Avtalen i gruppen var at om en utfordrer eller «Torpet»-vinner kom inn, skulle personen velges til førstekjempe. At Haugen kommer inn, betyr at det skal bli jentekamp, og at guttene skal være fredet inn i finaleuken.

– Jeg var virkelig klar for å bli lagt på huggestabben som førstekjempe. Men så skjønte jeg da jeg kom til «Farmen» at her er det kaos, guttene står ikke sammen i taktikken og er like opptatt av å redde seg selv som individer. Da øynet jeg et håp, og da var det game on, sier Haugen.

OPPRØRT: Storbonde Øyunn Krogh var i utgangspunktet bestemt på å overholde avtalen gruppen hadde, men snudde etter at mennene varslet sanksjoner dersom hun børt den.

– Ordentlig usympatisk

Reaksjonen til guttene er nemlig: Jubling, «high fives», og gratulasjoner – foran jentene som etter all sannsynlighet står i fare for å ryke ut.

I onsdagens episode snakker noen av mennene også om å sabotere storbondens ukeoppdrag om hun ikke holder avtalen.

Derfor bryter storbonde Øyunn Krogh avtalen.

– Jeg tenker på hvordan folk har oppført seg den uken her, i form av at hvis jeg holder avtalen så vinner jeg ingenting, men hvis jeg bryter den så skal de straffe meg, sier hun i episoden før valget tas.

Hun velger Heine Totland (51) til førstekjempe.

REAGERER PÅ AVTALEBRUDD: Storbonde Øyunn Krogh valgte en mann som førstekjempe. Det kom overraskende på mennene på gården, og førte til flere reaksjoner.

– Hva tenker du om at Niklas sa at det «oser ræva menneske av det»?

– Det er på en måte greit å se noen som snakker veldig stygt om deg, når du opplever dem som skikkelig usympatiske. Jeg opplevde hele måten han tok den situasjonen på som ordentlig usympatisk. Uansett hvor uenig du er, så snakker du ikke sånn, sier hun, og fortsetter:

– I dag syns jeg Niklas er en fin mann. Det syns jeg mesteparten av «Farmen» også, som var en grunn til at jeg ikke valgte ham.

Niklas Baarli sier han ble sjokkert og sint da Øyunn brøt avtalen, og at det gjorde at han reagerte kraftig.

– Jeg hadde valgt andre ord om jeg kunne gjort det igjen, sier Baarli.

– Jeg står selvfølgelig ikke for at Øyunn er et ræva menneske i dag. Det ble sagt i affekt og jeg dro på altfor mye, noe jeg åpenbart har gjort ofte i «Farmen». Men jeg må le av det, snakk om å leve seg inn i et realityprogram. Det er jo nesten litt flaut hvor dypt inn i det man gikk.

TORDNET: Niklas Baarli la ikke skjul på hva han følte om valget til Krogh.

Adam Ezzari (23) var helt sikker på at han kom til å bli beskyttet av sin beste venn der inne – Øyunn Krogh. Da Krogh sier det blir guttekamp, blir Ezzari utsatt. Da sier han at han ikke vil være venner på utsiden.

– Jeg tok valget tungt og jeg tok det personlig. For jeg følte valget Øyunn tok var et svik i vennskapet vårt, som har stått veldig sterkt gjennom hele oppholdet. Så jeg ble oppriktig lei meg. Men vi er venner i dag, sier han.

– Utsatt for en løgnkampanje

Krogh har aldri opplevd så mye snakk om en «avtale», som det var der inne. Hun følte press fra alle kanter, men sier det var det ubehagelige presset fra guttene, som vippet valget til å lande på guttekamp og Heine Totland.

Totland selv mener det var galt av Øyunn å bryte avtalen.

OVERRASKET: Heine Totalt stilte seg utenforstående til beskyldningene om sabotasje, og ble overrasket over valget til Krogh.

– Jeg tenkte: «Wow! Sa hun navnet mitt!?». Jeg ble veldig overrasket, samtidig som jeg underbevisst var forberedt. Jeg følte at jeg ikke kunne stole på Øyunn. Beskyldningene jeg fikk om juks og sabotasje føltes absurd. Jeg er ikke sånn i det hele tatt, sier Totland, og fortsetter:

– Jeg skjønte at jeg var utsatt for en løgnkampanje. Det med kvinnene mot mennene, var jeg heller ikke med på. Jeg skjønte at Sophie hadde spilt Øyunn trill rundt.

– Ubehagelig

Sophie Elise Isachsen (27) får nemlig vist seg som en som trekker i trådene i onsdagens episode. Hun har også en finger med i spillet for at Totland blir valgt.

– Jeg spilte veldig mye i den episoden. Marna hadde sagt at hun kom til å velge meg til andrekjempe om hun ble valgt, noe hun kanskje også sa for å spille. I tillegg ville jeg selvfølgelig beskytte Isak, men også Niklas, Vebjørn og Adam. Heine var en stor konkurrent, og den jeg kjente minst der inne, så det var naturlig å pushe i retning ham. Det er veldig rart i dag, for Heine og jeg har blitt veldig gode venner, forteller Isachsen, og fortsetter:

– Det var også viktig for Øyunn, tror jeg. Når man ser hvordan guttene oppførte seg, så tror jeg hun hadde angret om hun hadde valgt jentekamp.

SPILTE SPILLET: Sophie Elise Isachsen innrømmer selv at hun prøvde å påvirke Krogh sitt førstekjempevalg.

Øyunn Krogh syns det er viktig å legge til at hun var skeptisk til informasjonen hun fikk fra Isachsen den uken.

– Jeg tok et helt eget valg. Jeg visste at Sophie var forelsket, og at hun selvsagt ville beskytte Isak. Jeg ville beskytte Adam, og da passet det bra å velge en annen stor konkurrent i Heine. Men Sophie er en god venn, og hun har helt rett i at jeg hadde angret om jeg hadde valgt jentekamp.

Etter valget hevet konfliktnivået seg inne på gården. Isachsen sier gruppen delte seg i to.

– Det var ubehagelig for meg, for jeg var også venn med flere av guttene. Det var helt umulig for meg å forholde seg til. Guttene la seg for å sove, mens vi gikk rundt og jobbet med ukeoppdraget. Vi sluttet å spise middag og frokost sammen. Ja, det varte en stund ... Jeg tror vi fortsatt krangler på søndagen.

