TV-tips: Kalde serier som vil varme deg

Solen har snudd og mange av oss venter på varmere tider. Samtidig er det såpass lenge til våren at det er like greit å omfavne snøfokk og hålke og dykke ned i vinteren på skjermen. Her er de kalde seriene med gnister av varme.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

«Snøengler» (2021–), NRK TV

Svensk-dansk krimserie

I høst kom denne kalde krimmen på NRK etter debut på SVT våren 2021.