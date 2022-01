KOLLEGER: F.v. Hunter Schafer som Jules og Dominic Fike som Elliot i «Euphoria».

Romanserykter for «Euphoria»-stjerner

I «Euphoria» spiller de fascinert av hverandre. Nå går romanserykter etter at Hunter Schafer (23) og Dominic Fike (26) ble avbildet sammen på middag.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

Flere amerikanske tabloider, deriblant People, har publisert bilder av de to skuespillerne hånd i hånd i det de kommer ut fra en restaurant i West Hollywood.

Mens Schafer har en av hovedrollene i den klart mest sette serien på HBO for tiden, kom Fike inn som nykommer i sesong 2. Der spiller han Elliot, en fyr hovedrollen Rue blir venner med, og som ender med å bli godt kjent med både Rue og kjæresten hennes Jules, spilt av Schafer.

Schafer og Fike leiet hverandre på vei ut fra restauranten The Nice Guy søndag kveld. E! News hevder at det har gått rykter om et forhold utenom innspillingen i uker. De to skuespillerne selv har ikke kommentert saken.

VENNER: Rue, spilt av Zendaya Coleman, og Elliot spilt av Dominic Fike i «Euphoria» sesong 2.

Fike var kjent som artist før han prøvde seg som skuespiller. Han begynte karrieren på SoundCloud. I 2020 headlinet han en konsertserie på «Fortnite», og i mars i fjor medvirket han på låten «Die for You» med Justin Bieber.

Schafer er i tillegg til skuespiller modell en transaktivist. Bare 17 år gammel kastet hun seg inn i debatten om en ny lov som ville forby transpersoner å bruke toalettene til kjønnet de identifiserte seg med på amerikanske skoler og andre offentlige bygg.

Hun var en av saksøkerne da borgerrettighetsorganisasjonen ACLU organiserte et massesøksmål mot delstaten North Carolina i kjølvannet av loven.

I slutten av 2020 ble Schafer koblet til modellkollega Massima Desire.