HOVEDROLLE: Zendaya Coleman har hovedrollen som dopavhengige Rue som prøver å manøvrere seg gjennom kjærlighet, sorg og videregående.

Snakker om «Euphoria»-trekanten: − Komplisert

Zendaya Coleman (25) Hunter Schafer (23) og Dominic Fike (26) snakker om trekantforholdet deres rollefigurer Rue, Jules og Elliot vikler seg inn i i «Euphoria».

Ifølge Flix Patrol er «Euphoria», som satte rekord med sesongpremieren, fortsatt den mest sette serien på HBO og på iTunes på verdensbasis. På Google er den nummer to.

I et intervju med Entertainment Weekly snakker de tre om sesong to generelt og forholdet de tre figurene imellom.

I sesong én ble paret Rue og Jules forkortet til Rules av fanen.

NYE VENNER: Elliot blir Rues nye venn i sesong to.

– Rues forhold er ... komplisert, er det ikke? sier Zendaya og drar på det:

– Rue og Jules har aldri vært på samme sted. De er likevel på samme sted – det er veldig tydelig at de har ekte følelser for hverandre og bryr seg mye om hverandre. Men ingen av dem vet hvordan de skal uttrykke det, til rett tid.

I denne nye sesongen kommer Elliot, spilt av artist Dominic Fike, inn i forholdet mellom Rue og Jules.

NEW KID: Dominic Fike som Elliot i «Euphoria».

Zendaya forteller at hun hadde delte meninger om rollefiguren.

– Da han ble skrevet inn, tenkte jeg «Nei, hva skal denne fyren komme og gjøre?».

Samtidig mener hun Elliot er nødvendig for historien.

– Jeg vil ikke røpe for mye, men Elliott er et nydelig tilskudd til dette trekantforholdet. Han er også en katalysator for så mye som skjer. Og uten at hans rollefigur sprenger ting åpent, er det mange endringer i de andre rollefigurene som ikke hadde skjedd. Innrømmelser og innsikt som ikke hadde skjedd uten ham i gjengen.

DOPVENNER: I starten er Elliot en venn Rue kan ta dop med.

– I starten av sesongen har Rue alt hun kan ønske seg: En venn hun kan ta narkotika med, et forhold, og hun prøver å balansere begge fordi hun tror det er den beste måten å leve på, forteller Zendaya og legger til:

– Men jeg tror vi alle har en klar magefølelse på at det må ta slutt. Og det kommer ikke til å skje på en god måte. Men det kommer ikke til å skje uten noen som kan få den smerten frem i lyset, og det er hva Elliott leverer. Så selv om det var vanskelig for en som heier på «Rules», tror jeg det var nødvendig.

JULES: Hunter Schafer som Jules i sesong to.

Fike selv, sier han ikke hadde sett «Euphoria» før han ble bedt om å prøve seg som skuespiller i sesong to.

– Jeg var bare overrasket over å være der hver eneste dag. Hvorfor ville noen ha meg der? sier han og ler.

Hunter Schafer som spiller Jules, og som medier har spekulert rundt hvorvidt dater Fike i virkeligheten, mener trekanten blir rotete.

– Det er på en måte et stort j ... rot. Jeg tror Elliot bare tar det med ro og ikke egentlig tenker over hva han gjør. Jeg tror ikke han har stygge intensjoner, men det er definitivt rotete, sier hun til EW.

PAR: Jules og Rue i sesong én av «Euphoria».

Schafer Tror Jules har en mistanke om at Rue og Elliot har noe romantisk eller seksuelt på gang.

– Så linjene er uklare. Og det påvirker nok hennes begjær etter Elliot, at hun vil være del av det. Spesielt siden Rue skjuler dopbruken sin for henne.

Zendaya tror Rue i begynnelsen av sesong to unngår Jules i ren angst, før hun til slutt gir faen.

– Dessverre skjer bare det når Rue er høy. Rue føler at hun ikke kan uttrykke sin kjærlighet og innerste følelser for Jules uten den hjelpen. Det er det deprimerende aspektet ved kjærlighetshistorien, sier Zendaya.

– Noe av det Jules ønsket fra Rue i sesong én var åpenhet og direkthet, noe som dessverre kun dop får fram i Rue. Så det ser kanskje søtt og klissete ut, men det er noe vondt liggende under der, understreker Schafer og legger til:

– Z og jeg har en veldig etablert, tullete måte å være på, og Dom passet godt inn i det.