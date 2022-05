NY RUNDE: F.v. Eduardo Franco som Argyle, Charlie Heaton som Jonathan, Millie Bobby Brown som Eleven, Noah Schnapp som Will Byers og Finn Wolfhard som Mike Wheeler i «Stranger Things» sesong 4.

Alt du trenger å vite om «Stranger Things» sesong 4

Fredag er det premiere på den dyreste sesongen av «Stranger Things» noensinne. Her er alt du trenger å vite om hvor vi er i handlingen og hva som kommer.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

NB: Saken vil inneholde spoilere for dem som ikke har sett «Stranger Things». Les videre på eget ansvar!

Nær tre år er gått siden forrige sesong av suksesserien, som da ble Netflix’ mest sette originalserie noensinne med over 64 millioner visninger de første fire ukene (Netflix regnet seeing annerledes den gang).

Vi er mange som kan ha godt av en liten oppfriskning på hvor vi var da vi sist så vennegjengen i den oppdiktede byen Hawkins på 80-tallet.

Skal du se «Stranger Things» sesong 4? Ja! Nei! Jeg har falt av serien Vurderer det

Som kjent har Netflix delt opp «Stranger Things» sesong 4 i to deler: Den første har premiere fredag, og del to kommer 1. juli. Første del består av syv episoder, del to av to.

Etter den tragiske skoleskytingen i Texas, ble det klart at Netflix legger inn en advarsel i den nye sesongen.

1. Når, hva og hvor?

Handlingen i sesong 4 tar opp tråden seks måneder etter den blodige finalen i sesong 3 da slaget sto i Starcourt Mall. Vennegjengen er splittet både geografisk og sosialt.

GJENG: F.v. Gaten Matarazzo som Dustin Henderson, Maya Hawke som Robin Buckley, Sadie Sink som Max Mayfield og Joe Keery som Steve Harrington i sesong 4.

Så begynner mennesker å dø på svært bloddryppende vis, og alt ser ut til å være knyttet til skrekkdimensjonen Upside Down.

2. De unge?

Eleven/Jane Hopper (Millie Bobbie Brown) har flyttet fra Hawkins i Indiana til California med Will (Noah Schnapp), Jonathan (Charlie Heaton). Hun har mistet psykokinesi-evnene sine, sliter med å passe inn og savner Mike.

Max (Sadie Sink) sliter med stebroren Billys død og har isolert seg fra vennene mens hun hører på Kate Bush på walkmanen sin.

Dustin (Gaten Matarazzo) og Mike (Finn Wolfhard) er fremdeles like interessert i «Dungeons & Dragons», men Lucas (Caleb McLaughlin) begynner på basketlaget i tillegg.

SØRGER: Sadie Sink som Max i «Stranger Things» sesong 4.

3. De litt eldre?

De noe eldre ungdommene Steve (Joe Keery) og Robin (Maya Hawke) jobber sammen på den lokale videosjappa. Nancy (Natalia Dyer) har blitt redaktør for skoleavisen. Jonathan savner Nancy i California.

4. De voksne?

Hopper (David Harbour) befinner seg i et russisk fengsel, men Joyce (Winona Ryder) tror han er død. Joyce har altså flyttet til California med Will, Jonathan og Eleven og jobber med telefonsalg.

TELEFON: Winona Ryder som Joyce Byers i sesong 4.

5. Nye rollefigurer?

Det er også blitt plass til nye rollefigurer: Argyle (Eduardo Franco) er anarkist, liker å røyke og er Jonathans nye bestekompis. Eddie (Joseph Quinn) liker heavy metal og leder skolens Hellfire Club (som spiller «Dungeons & Dragons»). Grace Van Dien spiller cheerleader Chrissy og Tom Wlaschiha spiller en russisk fangevokter.

Vi får også se glimt av familiefaren Victor Creel (spilt av Robert Englund) som bodde i Creel-house med familien sin på 50-tallet.

NYTT STED: Millie Bobby Brown som Eleven i sesong 4.

6. Hvor lang?

Flere av anmelderne har merket seg at sesong 4 også er veldig lang: De ni episodene varer i totalt 13 timer, og finalen varer to og en halv time. Sesongen skal ha en spilletid som er nesten dobbelt så lang som forrige sesong.

7. Hva vet vi skjer?

Flere av klippene og trailerne Netflix har lansert har gitt oss glimt av en ny skrekk som truer i Hawkins. De har også vist oss et helt nytt monster som dukker opp. Mye ser ut til å være knyttet til Creel House, som vi får tilbakeblikk på fra 50-tallet.

8. Blir det flere sesonger?

Netflix røpet i februar at den varslede femte sesongen kommer til å bli den aller siste. Men ifølge Hollywood Reporter, hintet de også om en mulig avlegger-serie samtidig.

9. Prislappen?

Ifølge Wall Street Journal har Netflix betalt 30 millioner dollar – nær 270 millioner kroner – per episode av den nyeste sesongen. De best betalte stjernene får angivelig 3,1 millioner kroner per episode.

VENNER: Finn Wolfhard som Mike Wheeler, Noah Schnapp som Will Byers og Millie Bobby Brown som Eleven i sesong 4.

10. Mottagelsen?

På kritikerdatabasen Rotten Tomatoes har sesong 4 så langt en 92 prosent positiv score. Av 48 anmeldelser er 44 positive og to negative.

VGs anmelder gir terningkast 5 og skriver «Større, skumlere, eklere og mer spennende.»

SKUMMELT: Maya Hawke som Robin Buckley og Natalia Dyer som Nancy Wheeler i sesong 4.

The Independent ga sesongen fire stjerner og skrev at den var «formelbasert, men hvem klager når formelen er så fantastisk? IGN konkluderer med at «denne ladningen episoder er vel verd ventetiden.»

Filmmagasinet Empire skriver «“Stranger Things’” mest uhyggelige sesong så langt vet fremdeles hvordan den skal få deg til å grøsse.» Variety mener «“Stranger Things” sesong 4 er serien på sitt største, bredeste og mest betegnende for Netflix’ evolusjon.»