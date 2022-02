FORSLÅTT, MEN FATTET: Henriette Steenstrup i sesong 2 av «Pørni» på Viaplay.

TV-anmeldelse «Pørni» (sesong 2): Pørni fester grepet

Mindre komikk, kanskje. Men mer og enda bedre drama.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

«Pørni» (sesong 2)

Norsk dramakomedie i seks deler

Premiere på Viaplay søndag 27. februar

Serieskaper og manus: Henriette Steenstrup

Regi: Charlotte Blom

Med: Henriette Steenstrup, Nils Ole Oftebro, Vivild Falk Berg, Ebba Bellarubin Jacobsen Öberg, Jon Ranes, Jan Gunnar Røise, Henrik Mestad, Odd Magnus Williamson

Runde to med «Pørni» tar opp tråden der den første sesongen slapp den.

Alt er ikke tapt mellom Pernille/Pørni (Henriette Steenstrup) og Bjørnar (Gunnar Eiriksson). Men at han skal ha barn med en annen kvinne har unektelig lagt en demper på stemningen.

Stesønn Leo (Jon Ranes) har bestemt seg for å tilbringe mer tid med faren, Charlie (Morten Svartveit). Yngstedatter Sigrid befinner seg i en slags andre trassalder. Alt mamma gjør er teit. Pappa, derimot, Finn (Jan Gunnar Røise) – han dyrker hun som en gud. Enda så ubrukelig og selvopptatt han er.

«DET VAR VIKTIG FOR MEG Å EIE MIN EGEN HISTORIE»: Jan Gunnar Røise prater tullball i «Pørni». Henriette Steenstrup er ikke imponert.

Eldstedatter Hanna (Vivild Falk Berg) er 20, med alt dét innebærer. Bråkjekk i det ene øyeblikket. Knekker som en kvist i det neste.

Familien Pørni har fått en ny nabo, den mistenkelig hjelpsomme og hyggelige Jan Fuentes (Odd Magnus Williamson). Pørni har fullt opp på jobben, med både vonde, tragiske saker og snusfornuftige kolleger (Iben Akerlie som millennial-monsteret Ingelin). Pernille har stadig behov for å legge igjen mobilsvar-beskjeder på sin avdøde søsters telefon.

KLAMT HÅNDTRYKK: Odd Magnus Williamson hilser på naboen i «Pørni».

Første episode er relativt nedstemt, og innvarsler at «Pørni» kommer til å aksentuere dramaet i «dramakomedie» denne gangen. Ikke at serien ikke morsom. Det er den. Som når Sigrid, blendet av noen kule naboer, legger om til å snakke svensk hjemme. Eller når samme Sigrid, blendet av tidsånden, kaster en «Harry Potter»-bok på grillen, fordi hun har hørt at J.K. Rowling er «kjønnsfascist».

(Steenstrup retter flere spark mot den mest ytterliggående woke-heten i denne sesongen, og avkler effektivt tomme klisjé-begreper i tiden, som «å eie sin egen historie». Herlig. Og bravo for motet).

Men det er mest hverdagsmennesket Pørni og hennes mange prøvelser det handler om. Steenstrup skygger ikke unna noen av de mange problemene som pleier å melde seg for vanlige slitere i middelalderen, både privat og på jobben.

HARDT LIV, FRA MORGEN TIL KVELD: Henriette Steenstrup i «Pørni».

Det «er noe i alle familier», som vi vet, og i Pørnis er det sannelig mye. Hun har den uvanen at hun setter alle andre foran seg selv, og de små krisene står følgelig i kø fra morgen til kveld. Sommerkveldene med vin på terrassen, eller zen-øyeblikkene i garasjen, er få og hardt tilkjempede.

Alt er klokt og troverdig skrevet og spilt, og «Pørni» vil ha helt ekstremt høy gjenkjennelses-faktor for mennesker som befinner seg i noenlunde samme livssituasjon som Pernille. Og meget høy for de fleste andre.

«KJØNNSFASCIST» PÅ GRILLEN: Henriette Steenstrup (til venstre) og Ebba Bellarubin Jacobsen Öberg i «Pørni».

I det hele tatt: Steenstrups Pørni kan være den mest velskrevne, komplette kvinnerollen i et norsk TV-drama siden Helena Mikkelsen i «Heimebane». Helt uten sammenligning for øvrig, all den tid Mikkelsen, i motsetning til Pørni, neppe ville vunnet noen «årets mamma»-priser.

Summen av alle de små dramaene, både ørefikene og de for raskt forbigående mini-triumfene, ligner til forveksling på det vi gjerne kaller livet sjæl.