STJERNE: Jung Ho-yeon som spiller Kang Sae-byeok er blitt stor stjerne etter at serien kom.

Netflix vurderer tredje sesong av «Squid Game»

«Squid Game»-skaper Hwang Dong-hyuk sier han er i samtaler med Netflix om både sesong to og sesong tre av suksesserien.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dong-hyuk har tidligere slått fast at det blir en sesong to av serien, men Netflix selv har ikke bekreftet dette offisielt.

Vulture mener regissøren kan ha blitt oversatt feil og at han egentlig sa «Jeg tror det kommer en sesong to.»

I et intervju med koreanske KBS tirsdag, sier Dong-hyuk ifølge Korea Times:

– Jeg er i samtaler med Netflix om sesong to og sesong tre. Vi vil konkludere snart.

INSTRUERER: Regissør Hwang Dong-hyuk og hovedrolleinnehaver Lee Jung-jae.

Opprinnelig brukte han ti år på å få laget den første sesongen fra ideen kom i 2008 da han var i en personlig økonomisk krise.

I oktober sa regissøren og manusforfatteren, til tross for at han mistet seks tenner på grunn av stress under innspillingen, at han vurderte en ny sesong.

– Hvis jeg skulle gjort det, ville jeg absolutt ikke gjort det alene. Jeg ville vurdert å bruke et forfatterrom og vil ha flere erfarne regissører, sa han.

BÅND: Lee You-Mi som Ji-yeong og Jung Ho-yeon som Kang Sae-byeok i «Squid Game».

Han var klar på at det opprinnelig ikke var planlagt mer enn én sesong.

– Jeg har ikke velutviklede planer for «Squid Game 2». Det er ganske slitsomt bare å tenke på det. Men jeg lover at Gi-Hun vil komme tilbake, og at han vil gjøre noe for verden, sa han da han røpet at sesong to var under vurdering.

Den første sesongen har ligget femten uker på Netflix’ egen toppliste over de mest sette ikke-engelskspråklige serien globalt. I uke 51 lå serien på topp-10-listen i 31 land.

«Squid Game» ble sett i 142 millioner husholdninger da den kom og slo med det «Bridgerton» som den mest populære noensinne. Etter dette har Netflix gått over til å telle antall totalt strømmede timer av serier, ikke bare seere som har sett minst to minutter av den.

Serien fikk tidligere i desember tre nominasjoner til TV- og filmprisene Golden Globe – en pris som har vært i hardt vær det siste året.