TV-PAR: Sarah Jessica Parker og Chris Noth har trollbundet seerne som Carrie og Mr. Big i årevis. Her fra filmen i 2009.

Chris «Mr. Big» Noth om dramatisk scene i ny serie: − Måtte skje sånn

Én spesiell hendelse i første episode «Sex og singelliv»-fortsettelsen på HBO Max, har endt opp som en gigantisk snakkis. NB: Artikkelen inneholder spoiler.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dramaserien «Just Like That» hadde premiere på strømmekanalen i forrige uke. Om TV-seerne var fornøyde over for å få et gjensyn med Mr. Big (spilt av Chris Noth), ble gleden kortvarig.

Mr. Big – livets store kjærlighet for Carrie (Sarah Jessica Parker (58)) – dør nemlig brått av et hjerteinfarkt mot slutten av episoden.

I sosiale medier som Twitter og TikTok, har det vært diskutert heftig hvorfor Carrie ikke ringer etter ambulanse. I den intense scenen kan det virke som sekundene snegler seg av gårde når Carrie skjønner at Mr. Big dør foran øynene hennes.

Nå forklarer Chris Noth (67) til E! Online at alt foregikk akkurat sånn som det måtte. Han forteller at han var i tett dialog med serieskaper Michael Patrick King om hvordan hans comeback – og plutselige exit – i serien skulle presenteres.

NÅ: Chris Noth og Sarah Jessica Parker på TV-premiere i New York 8. desember.

– Michael og jeg var enige i det som vi begge beskriver som et Bonnie & Clyde-øyeblikk, det øyeblikket før Bonnie og Clyde blir truffet av kulene. De deler dette spesielle blikket seg imellom, Warren Beatty og Faye Dunaway, sier Noth om skuespillerne i den filmklassikeren fra 1967.

– De visste begge to at dette var slutten, legger han til.

– Vi måtte ha det samme. Jeg kunne ikke dø alene på baderommet, sier Noth om fortsettelsen på serien og filmene i «Sex og singelliv»-konseptet.

– Derfor måtte det skje sånn, det aller siste øyeblikket, uten ord, ingen klein dialog, bare et blikk. Jeg synes King gjorde det på en vakker måte, sier skuespilleren.

2009: Carrie og Mr. Big, en 23 år lang TV-historie

Noth beskriver den siste scenen til Mr. Big og Carrie som et poetisk punktum for en turbulent parhistorie.

– Det var veldig viktig for oss begge å finne en måte å dele den aller siste stunden på, ikke at hun spaserer inn og finner meg død på badegulvet. Det var også essensielt for at jeg skulle stille opp i denne nye serien, sier Noth – og informerer at han lenge var nølende til nettopp det.

TV-stjernen forklarer at resten av dødsscenen «handler om kjemi» mellom ham og Sarah Jessica Parker, fordi de har kjent hverandre i så lang tid.

– Jeg følte meg veldig komfortabel med å dø. Alt har en ende, og Mr. Bigs tid var ute nå. (...). Det var ingen annen vei enn seks fot under, uttaler 67-åringen.

Børssmell for treningsselskap

Bakgrunnen for hjerteinfarktet var at Mr. Big hadde avlagt en treningsøkt på en Peloton-tredemølle. E24 skrev i vår om at Peloton Interactive har fått hard medfart på børsen etter at de måtte tilbakekalle tredemøller etter dødsfall. Fredag i forrige uke falt aksjene ytterligere, og finansmedier kobler det til nettopp Mr. Bigs død på HBO Max.

Selv om det kom som en bombe på fansen at en av seriens mest sentrale skikkelser forsvant tidlig ut i oppfølgeren, var det i 2018 skriverier og podkast-prat om at Mr. Big i en film nummer tre skulle dø av hjerteinfarkt. Filmen ble imidlertid aldri noe av.

VGs anmelder har gitt den nye serien terningkast 4.