TV-anmeldelse «The Witcher» sesong 2: Seigt, men godt

Geralt av Rivia er tilbake. Nå med normal tidsregning.

Første sesong av «The Witcher» var et narrativ forvirringseksperiment.

Den ikke-uttalte ikke-lineære fortellingen gjorde at man først et godt stykke ute i sesongen klarte å fatte hvordan de røde trådene hang sammen. I seg selv en solid innføring i universet, med fokus på nye monstre og universets gode særegenheter.

Årets åtte episoder følger derimot ordinær tidsregning.

For de med dyptgående kjennskap til universet, gjerne gjennom spillene, er det mye å la seg begeistre av. For eksempel hvordan witchernes borg, Kaer Mohren, er fremstilt. Både fordi det visuelt trekker åpenbar inspirasjon fra spillene, men også fordi dette gir mer dybde til konseptet witcher.

For nye lesere: Witchere er perfeksjonerte monstermordere, en slags mutanter som er spesialtrent og modifisert for å håndtere et uendelig arsenal av enorme og kraftige monstre. De lever på et navnløst og middelaldermørkt kontinent der blant annet mennesker og alver er i en blodig krig.

HUN ER TILBAKE: Ciri (Freya Allen) er mer eller mindre hovedpersonen i sesong 2

I motsetning til første sesong, der flere av disse de mest grusomme skapningene fikk nyanser av menneskelighet, er det flere ikke-sjelelige trekk ved disse monstrene. I alle fall i de seks episodene som har vært tilgjengelig for anmeldere.

Hovedhistorien følger Ciri (Freya Allen) som gjennomgår trening og opplæring for, om mulig, å følge i Geralts fotspor. Det er i alle fall hennes ambisjon. Det er ikke sikkert alle er helt enig i det.

Flere kjente fjes dukker opp. Både skuespillere og karakterer. Skalden Jaskier, som fikk en hit med sin «Toss a coin to your witcher» i 2019 tar Metallica-fascinasjonen sin videre i flere tyngre og, dessverre, mindre minneverdige låtforsøk. Kim Bodnia har enormt hår. Kristoffer Hivju har enorme huggtenner.

Sistnevnte får si ting som «need to drain the snake and hit the silk» i sin lille rolle, og er nesten fullstendig ugjenkjennelig. Bodnia er mer en mildere dark fantasy-versjon av Konstantin Vasiliev-rollen sin i «Kiling Eve». Ingen av dem har replikker man kan huske.

HAN ER TILBAKE: Jaskier (Joey Batey) har ikke like gode hits i lutten denne gangen.

Den man ser minst av er Henry Cavills hovedrolle som Geralt. Det går faktisk flere episoder får han får lov til å vise fram «Supermann i middelalderland»-kompetansen sin.

For selv om serieskaperne har gått tilbake på bukkesprang i tidslinjen-taktikken, har de likevel ikke klart å kvitte seg med «The Witcher» sin hovedutfordring: Det meste tar fryktelig lang tid. For mye overlates til eksposisjon, altså at en karakter forklarer deler av handlingen gjennom dialog. Episodene er rundt ti minutter for lange. Og generelt veier for mye på at den guløyde Geralt gjør andre ting enn å bruke den imponerende mannestemmen sin.

«Dere witchere later som om dere ikke har følelser. Men dere har det.», sier en karakter på et tidspunkt. For følelser vises ikke så ofte.

Men når det skjer, er «The Witcher» det mest solide som finnes av filmatisert fantasy akkurat nå.