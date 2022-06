Netflix skal lage «Squid Game»-reality

Lover tidenes største premiesum til vinneren og 456 deltagere fra hele verden skal delta.

I strømmegigantens storsuksess konkurreres det i ulike aktiviteter fra skolegården – med livet som innsats.

Nå planlegges det realityserie, som skal gå over 10 episoder. Men den blir ikke like dramatisk: Den verste straffen vil være «å gå tomhendt hjem».

Vinneren vil stikke av med rundt 40 millioner kroner, opplyser Netflix. Antall deltagere er også rekord innenfor sjangeren, melder CNN. Det skal heller aldri ha vært en like stor førstepremie i reality-TV.

Serien er fra Sør-Korea med sørkoreanske skuespillere. I det nye konseptet skal det være et krav at deltagerne snakker engelsk.

Netflix har også kommet med den endelige bekreftelsen om at det blir en ny sesong av serien. Sesong 1 er blant plattformen mest sette serier noen sinne.

Serieskaper Dong-hyuk tidligere har vært klar på at det opprinnelig ikke var planlagt mer enn én sesong.

– Jeg har ikke velutviklede planer for «Squid Game 2». Det er ganske slitsomt bare å tenke på det. Men jeg lover at Gi-Hun vil komme tilbake, og at han vil gjøre noe for verden, sa han da han røpet at sesong to var under vurdering.