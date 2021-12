VENDER TILBAKE: Lørdag kveld skal blant annet fjorårets vinner Ulrikke Brandstorp synge duett sammen med en av årets deltagere.

Disse artistene dukker opp i «Maskorama» i kveld

Lørdag skal blant annet Ulrikke Brandstorp og Sandra Lyng synge duett med deltagerne i «Maskorama».

Fire deltagere gjenstår i årets «Maskorama»: Nøkken, Snømonsteret, Bamsen og Dragen.

Under lørdagens semifinale skal deltagerne som vanlig opptre alene, men denne kvelden skal de i tillegg synge duett med profilerte artister.

De som får æren av å synge med maskene er tidligere «Stjernekamp»-vinner Bilal Saab, artist Sandra Lyng og fjorårets «Maskorama»-vinner Ulrikke «Trollet» Brandstorp.

I fjor lurte Brandstorp alle da hun selv dukket opp som duettpartneren med Vikingen rett før Trollet skulle synge sin låt. Så her kan alt skje.

Den fjerde artisten er foreløpig hemmelig, og det heller ikke kjent hvem som skal synge med hvem.

VGs musikkanmelder Tor Martin Bøe skal kaste terning på artistene fortløpende under kveldens sending. Når sendingen starter kan du gi din egen vurdering av kjendisene i «Folkets dom» i denne saken.

Før kveldens sending gjetter hele 61 prosent VGs Maskorama-profeten at det er Victor Sotberg som skjuler seg i Dragekostymet. 53 prosent tror Bamsen er Ingeborg Walther.

Frosken, Heldiggrisen, Havfruen og Nissen har allerede måttet forlate showet, som går ut på å synge, men som likevel hevder ikke å være en sangkonkurranse

Hemmelighetskremmeriet er enormt. Deltagerne vet ikke hvem andre som konkurrerer. Heller ikke programleder Silje Nordnes aner hvem som skjuler seg bak maskene.

