IKKE TABU: Mayoo fotografert på balkongen der han bor med samboeren og hunden hennes.

Mayoo om kroppspress: − Det er viktigere å være frisk enn å se frisk ut

Mayoo Indiran (31) forteller at kroppspress plaget han i ung alder, og at han nå har lært at det ikke er tabu å be om hjelp.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Du har kanskje sett han i «Kompani Lauritzen» i det siste, eller i «Sofa» eller «Paradise Hotel» før det.

Men lenge før han ble en stor og sterk reality-kjendis, var Mayoo en spinkel gutt som hatet å få kommentarer om nettopp det.

– Jeg ble bevisst på kroppspress i veldig ung alder. Jeg kjente på det. Jeg var veldig tynn da jeg gikk på ungdomsskolen og videregående. Det setter sine spor. Det ble påpekt av mennesker rundt meg og var i underbevisstheten hele tiden. Det plaget meg, sier han åpenhjertig.

UTFORDRING: Indiran måtte gjennom mange tøffe oppgaver i «Kompani Lauritzen».

– Hvordan tenkte du en mann skulle være da du var liten?

– Jeg hentet inspirasjon og motivasjon fra å se på andre som så bra trent ut, fordi jeg syntes de så bra ut. Jeg tenkte «sånn vil jeg se ut».

– Har dette synet endret seg for deg?

– Absolutt: Jeg tenker at det handler mer om hvordan man tar vare på seg selv og hvordan man er, enn hvordan man ser ut.

Har du kjent på kroppspress? Nei, absolutt ikke Ja, helt klart Kanskje underbevisst

– Hva fikk deg til å endre mening?

– Blant annet at jeg fikk en venn som var sykelig overvektig, var med på å endre det synet. Jeg fikk innblikk i hvordan andre mennesker påvirkes av mine utsagn. Det handlet også om mitt fortrengte syn på kroppspress, jeg var tydelig presset av det.

Trening begynte han med i 17–18-årsalderen. Det hjalp ham å få musklene han ønsket, og til å håndtere ADHD-en.

Les også Mayoo Indiran får erstatning fra staten etter henlagt narkosak Staten mener TV-personlighet Mayoo Indiran (31) har krav på i underkant av 140.

– Lykkelig på ekte

– Og det hjalp jo. De økte selvtilliten og folk begynte å skjønne hvor dedikert jeg var til treningen. Men trening og utseende er jo bare en bonus utad: å se frisk ut. Men det er viktigere å være frisk – viktigere å føle seg bra, enn å se bra ut. Jeg støtter alle som går for metoden å trene seg i form. Enhver må gjøre det som gjør dem lykkelig. Men det gjelder å være lykkelig på ekte, og ikke bare som en fasade!

VENNER: Podkaster og komiker Abubakar «Abu» Hussain og Mayoo Indiran trener ofte sammen og har deltatt sammen i «Sofa». Her er de avbildet høsten 2021.

– Hvordan skiller man mellom de to?

– Det er vanskelig! Man er dessverre umoden og tenker kanskje litt kortsiktig til tider. Man ser ikke at man er med på å skape en livsstil. Det å finne den sunne livsstilen blir man mer bevisst på jo eldre man blir, og man bygger seg også opp et mot. Et driv i ung alder kan kanskje være negativt om man er med på å skape usikkerhet for andre, sier Indiran.

UTVIKLING: Mayoo avbildet hjemme på Grefsen.

Han understreker at han synes alle skal være stolte av hva de oppnår, uansett hva.

– Det har jeg blitt spesielt klar over etter «Kompani Lauritzen», at man må feire alle små seire!

I militær-realityserien barberte han hodet og snakket om hårtap, som har vært et ømt tema for Mayoo før.

LÆRING: Mayoo på «Kompani Lauritzen».

– Det å være i det er ganske tøft. Andre har smålig påpekt det. Jeg også synes det er fint ha hår. Det plaget meg litt mer fordi det er tabu, og jeg er imot tabu. Det å miste hår er ikke et problem, og folk er den personligheten og det mennesket de er uansett hvordan de ser ut. Det er handlingene dine og personligheten din som teller.

– Ikke tabu å søke hjelp

– Tror du det hjelper at flere står frem?

– Jeg tror det vil gjøre det mer åpenlyst. Jeg mener vi må lære bort til yngre og sette lys på det fine ved det: Det finnes alternativer om det plager deg. Man kan jobbe forebyggende og ivareta psyken, sier han og legger til:

– Det er ikke noe tabu å søke hjelp hos psykolog om man trenger det. Man må være åpen for å få hjelpen man trenger for å bli bedre. Heldigvis har vi et bra system. Det kan bli bedre, men man må søke hjelp.

Les også Mayoo Indiran: – På ett sekund er alt ødelagt Han ble fengslet og satt syv uker på lukket avdeling. Det har satt varige spor i realitykjendis Mayoo Indiran.

Viser mykere sider

I «Kompani Lauritzen» viser Indiran seg som sterk, men også med mykere sider, redsler og sammenbrudd.

– Hvordan har det vært for deg?

– Jeg er tøff, og det viser jeg ved å snakke høyt om de tingene. Jeg har sett for meg: Hvem er det jeg vil være, hvordan vil jeg fremstå, hva har jeg lært av egne feil? Det er en av de tingene der. Jeg deler det for å støtte andre, sier han og fortsetter:

– Kjæresten min har endometriose, og jeg støtter henne i den kampen og Abu i livsstilsendring. Han har hjulpet meg å få et mer åpent syn på det hele. Man må være åpen for å lære av hverandre, man må sette seg inn i situasjonen til den som står i det.

STØTTER: Mayoo, samboer og hund hjemme på Grefsen.

«Livet er et lære»

Indiran mener han har fulgt sitt berømte sitat fra «Paradise Hotel» om at «Livet er et lære».

– Jeg er menneske, og mennesker har følelser. Mange tror at om man ser sånn og sånn ut, skal man være sånn og sånn. Men du må bli kjent med personen – folk forandrer seg og utvikler seg, inkludert meg. Jeg har lært mye på de syv årene siden «PH». Jeg har utviklet meg masse.

LANG VEI: Indiran avbildet i Oslo i februar 2017.

– Hva tenker du om å være et forbilde for unge menn?

– Jeg ser ikke på meg selv som et forbilde. Jeg ser på meg selv som en ressurs, som en av mange som kan påvirke barn på en positiv måte, og har en historie som burde gjenfortelles.

– Hva er dine beste tips til unge menn som føler kroppspress?

– Snakk med dine nærmeste! Kjenn på hva dine verdier er, hva du står for, hva som er viktigst for deg. Kroppen din definerer deg ikke som person, den bare beskriver deg, sier Mayoo.