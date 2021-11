HOVEDROLLE: Jonis Josef i rollen som Jamal i «Kasko». I bakgrunnen skuespiller Abdullahi Bashir.

Jonis Josef skal spille etterforsker i ny humorserie

Komiker Jonis Josef (29) har selv vært med på å skape «Kasko», som dukker opp på TV 2 på nyåret.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg har fått lov til å lage det jeg vil med hvem jeg vil, og jeg kunne ikke vært stoltere, sier Josef i en pressemelding fra TV-kanalen.

Et halvt år har gått siden Josef forlot NRK til fordel for TV 2. Samtidig ble det meldt at han skulle få en egen serie. Nå er hemmelighetskremmeriet rundt skiensmannens første stunt hos ny arbeidsgiver altså ikke hemmelig lenger.

Josef, best kjent fra P3 og fra «Kongen av Gulset», skal ikke bare spille hovedrollen. Han har i tillegg skrevet manuset sammen med Mikael Samuelsen og produsent Jenny Vuong.

– «Kasko» er en serie som har fokus på å formidle seriøse temaer på en morsom, leken og innovativ måte, og det mener jeg i all ydmykhet at vi har landet på, sier Samuelsen, som også står for regien.

KOLLEGER: Jonis Josef og Arman Surizehi i «Kasko».

Josef spiller hovedrollen som norsk-somaliske Jamal, som nærmer seg 30 år, men som helst vil fordrive dagene med fest og moro med kollektivet han bor i. Når gjelden etter hvert vokser ham over hodet, innser Jamal ta han må finne seg en ordentlig jobb.

Skal utfordre fordommer

Han ender som etterforsker i forsikringsbransjen, men vet ikke selv at bedriften velger ham fordi de er desperate etter å ansette noen med minoritetsbakgrunn. På den måten satser de på å få hjelp til å nå ut til alle utlendinger i Norge. Den nye tilværelsen gjør at Jamal blir satt på mer enn én prøve.

På rollelisten står andre kjente navn som Abu Hussain, Abdullahi Bashir, Dennis Storhøi, Anette Hoff, Odd-Magnus Williamson, Ingrid Giæver, Isak Noor, Marlene Stavrum, Arman Surizehi og Henrik Farley.

FLERE: F.v. Arman Surizehi, Marlene Stavrum, Dennis Storhøi, Anette Hoff og Jonis Josef.

«Kasko» er en del av TV 2s satsing på moderne drama. Serien skal utfordre etablerte fordommer.

– Vi tror og håper at vi med «Kasko» kan være med på å sette dagsorden og på en humoristisk og engasjerende måte skildre hvordan det er å få innpass i arbeidslivet som minoritet i Norge, sier Kathrine Haldorsen, programredaktør i TV 2.

Selv om Jonis har byttet beite, fortsetter han med radioprogrammet «Karakter» på P3.

– Men som serieskaper er jeg ferdig i NRK, uttalte Jonis i april.

Komikeren har tidligere fått flere priser, deriblant Gullruten og Humorprisen.