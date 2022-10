NOTORISK FUCKUP: Herman Flesvig som Even «Party» Bakke i «Flus».

TV-anmeldelse «Flus»: Fornøyelig folksom

Så som så som krimdrama betraktet. Men stinn av tydelige typer.

«Flus»

Norsk dramakomedie i åtte deler

Premiere på NRK fredag 28. oktober

Manus: Yosef Woldemariam og Mikael Samuelsen

Regi: Mikael Samuelsen. Co-regi: Yosef Woldemariam

Med: Filip Bargee Ramberg, Herman Flesvig, Tobias Haile Furunes, Ali Choudri, Hassan Javed, Danu Sunth, Chirag Rashmikant Patel, Philip Nguyen

Oslo for drøye 20 år siden. Fri flyt av ecstasy, kokain og amfetamin i utelivet, og på Oslo øst brygger det opp til krig mellom gjengene som forsyner hovedstaden med varene. I kryssilden finner vi Bæbs (Filip Bargee Ramberg). En sympatisk gutt, godt likt av alle. Absolutt ikke en gangster. Han har bare mange dårlige venner.

Krim-plottet er det minst imponerende med «Flus», den nye dramakomedien til Mikael Samuelsen («Kongen av Gulset», 2019, og «Kasko», 2022) og den ene halvdelen av Madcon, Yosef Woldemariam. Standard gangster-forviklinger, fullstendig underlagt de overfladiske, men gøyale portrettene av de mange, mange menneskene som er involvert i dem.

SNILL FYR I EN SLEM VERDEN: Filip Bargee Ramberg som Bæbs i «Flus».

Den handler kort og greit om flus – slang for spenn. Hvordan få tak i flus når man trenger dem, hvordan ikke bruke dem opp når man har dem og hva man i desperasjon gjør når de havner på avveie.

Bæbs trenger sårt flus. Det er fordi han har fått sparken av en rasist av en sjef, og moren hans trenger hjelp til å betale regningene. Som sagt: gullgutt. Men omgitt av en haug tvilsomme typer. Et galleri av karakterer vi raskt skjønner er den store beholdningen i serien.

Du har Kelechi (Tobias Haile Furunes), en gentleman-gangster som holder sin hånd over unggutten. Innsatsen dreier seg ikke minst om å holde Bæbs lengst mulig unna Even «Party» Bakke (Herman Flesvig), en notorisk fuckup som Bæbs har kjent fra barnsben av, og ikke har hatt hjerte til å droppe.

GENTLEMAN-GANGSTER: Tobias Haile Furunes i «Flus».

Kelechi jobber med den intense gangsterbossen Asim (Chirag Rashmikant Patel), som har en lillebror, Wasim (Ali Choudri), som er dritkeen på å komme opp og frem. Even er involvert med Asims konkurrent, Irfan (Hassan Javed). Han inngår dealer på si også, sammen med den enfoldige kameraten sin CD (Jon Ranes), en wannabe-gangster i stemmeskiftet.

En tredje aktør er Shadia (Danu Sunth), som tabloidavisene kaller «Oslos ecstasydronning». En fjerde er Koko (Philip Nguyen). De to er ikke helt gode, gitt.

«OSLOS ECSTASY-DRONNING»: Danu Sunth som Shadia i «Flus».

Kort historie enda kortere: Bæbs klarer å miste 100 000 flus som var i Evens besittelse, og som egentlig tilhører Irfan. Det som har vært en skjør våpenhvile, tar slutt, og Bæbs befinner seg ufrivillig midt i begivenhetenes sentrum.

Bargee Ramberg har kameratekke, og man føler med ham, især når mamma setter de bedende øynene i ham. Men det er ingen tvil om at «Flus» er en så folksom serie at det blir kamp om oppmerksomheten (se opp for gjesteopptredener av Arif og Musti), og at bad guys-ene som regel vinner.

MISFORNØYD: Chirag Rashmikant Patel i «Flus».

Irfan, for eksempel, som blir ekstra sint og sur når han slanker seg. Og Asim, en fåmælt dopbransje-Buddha, subtilt skummelt spilt av Karpe-Chirag. Asim ser misfornøyd ut. En misfornøyd Asim er dårlige nyheter.

«Flus» er videre en triumf for de to debutantene Haile Furunes og Choudri. Kelechi er en fyr man ikke vet hvor man har: Sindig det ene sekundet, mørkt rasende det neste. Choudri er sensasjonelt energisk og karismatisk som Wasim, som er like het på gangster-grøten som James Caan i «Gudfaren» (1972) og Ray Liotta i «Mafiabrødre» (1990).

HET PÅ GANGSTER-GRØTEN: Ali Choudri som Wasim i «Flus».

I sentrum har vi Flesvig, som ikke kan hjelpe for å stikke av med alle scenene han opptrer i. I begynnelsen virker det som om komikeren er teleportert inn fra en annen serie. Men det balanserer seg ut etter hvert. Å se Even «feste» alene på et hotellrom, full av sentralstimulerende, kun ikledd Versace-truse og hvite sokker, er jammen et tragikomisk syn.

Tidskoloritten? Suset fra det sene 1990-tallet? «Flus» ser ikke ut til å være en voldsomt påkostet produksjon. Men den har Tupac-postere på veggen. Et snasent lydspor. Pirattaxier og telefonkiosker. Dolce & Gabbana. Alta Vista på datamaskinene og Nokia 6110. Mer skal ikke til.

Anmelderen har fått se seks av åtte episoder