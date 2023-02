ISAHS KVELD: VGs anmelder vurderer innsatsen til fra venstre: Karoline Krüger, Emma Steinbakken, Freddy Kalas, Ingebjørg Bratland, Kristian Kristensen og Bjørn Eidsvåg når de hyller Kaleb Isaac «Isah» Ghebreiesus.

VG kaster terning på «Hver gang vi møtes»: − Lykkes bare delvis

Lørdag er det Kaleb Isaac «Isah» Ghebreiesus som hylles i «Hver gang vi møtes». VGs anmelder mener at flere av låtene hans er en hard nøtt å knekke for enkelte av de andre artistene.

VG triller, tradisjonen tro, terning på alle bidragene – denne gangen er det vår anmelder Marius Asp som feller dommen over artistenes innsats i det populære TV2-programmet.

– 24-åringens særegne tilnærming til popformatet lener seg tungt mot vektløs vokalakrobatikk svøpt i klanger og filtre, og det er lett å høre for seg at låtene hans vil bli en hard nøtt å knekke for enkelte av kollegene, skriver vår anmelder.

24 år gamle Isah har allerede flere priser i ryggen etter samarbeid med blant andre Dutty Dior og Karpe. På kort tid vant han både Årets nykommer og Årets låt med Dutty Dior under P3 Gull, samt Spellemannprisen i 2019 i klassen Urban og Årets gjennombrudd. Han er født og oppvokst i Norge, men foreldrene er begge fra Eritrea. De to møttes først etter at de bosatte seg i Stavanger.