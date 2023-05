TV-KJENDIS: Programleder Phillip Schofield.

Phillip Schofield sparket fra kongens veldedighetsfond

Nedturen fortsetter for britiske Phillip Schofield (61), som nylig måtte slutte som programleder for «This Morning» etter «et uklokt forhold» til en mannlig kollega.

Nå har også veldedighetsorganisasjonen The Prince's Trust brutt samarbeidet med Schofield.

Organisasjonen ble opprettet av Kong Charles (74) mens han var prins av Wales, og Schofield har fungert som ambassadør for fondet.

Nå bekrefter The Prince's Trust overfor Sky News at de ikke lenger ønsker å jobbe med 61-åringen.

– I lys av Phillips nylige innrømmelser, har vi i samråd med ham kommet frem til at det ikke lenger sømmer seg at vi jobber sammen, heter det i uttalelsen.

Schofield har ikke kommentert saken.

Hemmelig forhold

Etter 20 år i TV-ruta for frokostprogrammet på ITV, var det for halvannen uke siden brått slutt på karrieren for 61-åringen.

Britiske medier skrev at Schofield sluttet på grunn av krangel og uenigheter med programlederpartner Holly Willoughby (42). De to har vært TV-makkere i 13 år.

Men det lå mer til grunn enn som så.

Noen dager etter avgangen innrømmet Schofield å ha hatt en affære med en «mye yngre» mannlig kollega, som også jobbet med det populære ITV-programmet.

Schofield understreket at forholdet var «gjensidig», og at det var et av-og-på forhold. Første gang de to traff hverandre, skal den andre mannen ha vært tenåring. Først senere skal de to ha innledet et forhold.

– Ikke ulovlig

61-åringen har innrømmet at «forholdet var uklokt, men ikke ulovlig», og at det nå er over.

Forholdet skal ha startet før 2020, da Schofield sto frem som homofil. Schofield var fremdeles gift med sin kone på tidspunktet.

Schofield har ikke lenger noen oppgaver for ITV. I tillegg har han fått fyken av agentbyrået YMU.

2017: Programlederne (f.v.) Phillip Schofield, Holly Willoughby, Ruth Langsford og Eamonn Holmes.

Britiske medier vier mye spalteplass til Schofields avgang og det som skjer i kulissene.

Må svare for seg

Ifølge Sky News krever det britiske Parlamentet at ITV redegjør for hvordan de har håndtert situasjonen. TV-sjefene må angivelig svare for seg under et møte med Commons Culture, Media and Sports Committee Commons Culture, Media and Sports Committeeorganisasjon som overvåker administrasjonen og utgiftene til kulturinstitusjoner, medier og sport og dets tilknyttede organer på vegne av Underhuset og velgerne i neste uke.

Eamonn Holmes (63), som tidligere også var programleder for «This Morning» har gått åpent ut i flere medier den siste uken og hevdet at TV-kanalen bevisst har forsøkt å dekke over Schofields forhold til den unge mannen.

Har gransket

ITV på sin side nekter for å ha forsømt seg. De har bekreftet at det foregikk en gransking i 2020 da «rykter begynte å sirkulere», men at de ikke fant bevis for at det var hold i spekulasjonene.

Programlederparet har hatt stor suksess med morgenshow «This Morning», hvor de er kjent for sin humoristiske programlederstil og gode kjemi.

På TikTok har Schofield og Willoughby i skrivende stund nær 144 millioner visninger med hashtagen «#hollyandphil».

