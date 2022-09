TV-STJERNE: Pauley Perrette.

«NCIS»-skuespiller Pauley Perrette: − Fikk massivt slag

Pauley Perrette (53) forteller at hun har lagt et svært vanskelig år bak seg.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Hei folkens! Å herregud, det er 2. september i dag. Det er ettårsdagen for at jeg ble rammet av slag. Og jeg er fortsatt her, sier Perrette i en video postet på Twitter fredag.

Deadline og Variety er blant mediene som omtaler innlegget.

Hun skriver over videoen at slaget var «massivt».

Perrette opplyser i tillegg at hun det siste året har mistet både faren sin og en fetter.

«Men jeg lever fortsatt etter dette traumatiske livet jeg har hatt så langt», skriver skuespilleren, som frem til 2018 var sentral i krimserien «NCIS».

– Hvor mange ganger skal jeg lure døden? spør hun seg selv i videoen – og opplyser følgerne at hun tidligere har hatt alvorlige allergiske reaksjoner, og angivelig også vært utsatt for vold.

– Men jeg er her, og er veldig takknemlig for det. Jeg har det fint, men har gått gjennom mye de siste par årene. Tusen takk til alle mine venner, sier hun.

ROLLE: Pauyley Perrette so krimtekniker i «NCIS».

Perretti spilte rollen som kriminalteknikeren Abby Sciuto i «NCIS» i 16 år.

Det var imidlertid dårlig stemning da Perrette sluttet i serien. Hun gikk offentlig ut og hevdet at hun var mobbet og trakassert på jobb, og TV-kanalen CBS bekreftet at de etterforsket bekymringsmeldinger fra skuespilleren.

Etter exiten fikk Perretti rolle i TV-serien «Broke», som gikk på lufta til 2020.