DRONESPRÅK: Bjørn (Nicolai Cleve Broch) og Madeleine (Mariann Hole) prøver å forklare de nye nettleieendringene til franske styrker i Mali.

TV-anmeldelse «Ammo»: Game of drones

Dronene angriper i TV2s nye dramasatsing. Spoiler: De er norske.

«Ammo»

Norsk dramaserie i seks deler

Med: Nicolai Cleve Broch, Bjørn Floberg, Mariann Hole, Victoria Ose m.fl.

Serieskaper: Nicolai Cleve Broch Manus: Ole Marius Araldsen, Nicolai Cleve Broch, Stephen Uhlander

Konseptuerende regi: Eirik Svensson

Premiere på TV 2 torsdag 20. oktober

De med markedsføringsansvar for TV 2s oktoberdrama bør både juble og være rimelig skremt akkurat nå. «Ammo» treffer deler av tidsånd og nyhetsbilde så presist at man skulle trodd lanseringstidspunktet var regnet ut av en AI.

Eller en KI, som Madeleine (Mariann Hole) presiserer at ingeniører kaller det. Hun er datteren til Ole (Bjørn Floberg), som i årevis har kontrollert den norske våpenprodusenten AGR. Som alle gode våpenprodusenter produserer de våpen som kun skal brukes til forsvar.

Samtidig har de utviklet en drone som fungerer over all forventning i angrep, og da aller helst i utlandet. En slags dronenes Erling Braut Haaland, bare uten dialekten.

Inn i dette ramler Bjørn (Nicolai Cleve Broch), distingvert sølvrev og mellom jobber etter en korrupsjonsdom (den var selvsagt helt urimelig). I stedet livnærer han seg i det lukrative lærervikarfeltet (enda en ting i tiden). Kompisen HC (Nils Jørgen Kaalstad) vil gjerne bistå, men sliter med å juridisk holde på patentene sine.

Blant annet til, ja visst, AGR.

SOLID: Ole (Bjørn Floberg) demonstrerer norsk håndtrykk i Mali

De er i sluttforhandlingene om et salg til franske styrker i Mali som vil deise en sum på størrelse med regjeringens grunnrentebeskatning av laks inn på brukskonto.

Det kan det jo umulig være noe muffens med.

I løpet av episodene VG har fått se etablerer Bjørn seg som passe flytende moralsk norsk mann rundt 50, med økende uro for både eget selvbilde og karriere. At sønnen Birk (Jørgen Cleve Broch) på hjemmebane har sitt å slite med blir overlatt til mor (Rebekka Nystabakk), som også jobber med selvtenkende teknologi. Jørgen Cleve Broch spiller godt som sønn av sin far.

Bjørn Floberg er derimot langt over grensen til typecasting der han gjør Ole som tydelig og åpenbart lurvete karakter man føler han har gjort lignende varianter av tidligere.

Det viser seg å være en god løsning når dette «game of drones» prøver å fokusere på hvor uskyldige våpenselgere, spesielt de med norsk pass, egentlig er. For eksempel om man selger droner som kan gjøre mer enn det de er softwarebegrenset til å gjøre.

VIKARTIME: Selv bare med inntektene som lærervikar har Bjørn (Nicolai Cleve Broch) likevel råd til ny iPhone.

Regissør Eirik Svensson («Den største forbrytelsen») fortsetter å vise seg som regissør av internasjonal kvalitet. Her setter han sin etter hvert ganske faste fotograf Karl Erik Brøndo sammen med Martin Hognes Solvang («Blasted vs. Aliens») og lar dem skape sitt eget visuelle avtrykk på Mali og Norge.

Spenningsnivået kan til tider fremstår noe Jon Michelet anno «Orions Belte»-karikert (Som for øvrig noen vurderte å gjøre på ny med nettopp Cleve Broch i en av rollene). For selv om man holder seg unna høylytt roping og umotiverte kraftuttrykk blir de moralske grenseovergangene til karakterene tidlig åpenbare og tydelig markerte.

Droner som kan angripe på egen hånd, som en slags svevende verdenspolitivariant av «Robocop» hadde nok fremstått mer som science fiction for bare noen uker siden.

Nå er det nesten som å se en litt bedre filmet utgave av nyhetene.