SMIL OG TÅRER: Selma Blair løftes av konkurrentene i sin siste TV-sending.

Tårevåt Selma Blair trakk seg fra amerikanske «Skal vi danse»

MS-syke Selma Blair (50) prøvde i det lengste å holde ut i konkurransen. Nå er grensen nådd.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Filmstjernen overrasket seerne mandag med å si at hun må trekke seg.

Under direktesendingen til «Dancing With The Stars» ble det vist et klipp der Blair forklarer til dansepartner Sasha Farber at hun må kaste inn årene.

– Jeg kan ikke fortsette i konkurransen, sier hun gråtkvalt. Jeg har pushet meg så langt som mulig. Jeg beklager, Sasha, sa Blair.

Blair fikk diagnosen Multippel sklerose (MS) i 2018. MS er en kronisk betennelsessykdom i sentralnervesystemet, der kroppens eget immunsystem angriper vev i hjernen og ryggmargen.

UTE: Selma Blair og Sash og Farber i mandagens sending.

Den amerikanske skuespilleren forklarer videre i kamera at «kroppen hennes tar hintet», og at hun sliter med betennelser og skjelettsmerter.

Hun bekymrer seg for å forårsake permanent skade om hun presser seg ytterligere, og MR-bilder skal ha vist at hun ikke har godt av påkjenningen.

– Men jeg vil gjerne ha en siste, vakker dans med deg, sa hun til Farber.

– Om du vil danse, er det en ære. Det aller viktigste for meg er din helse, svarte han.

«Dancing With The Stars» har lagt ut videoklipp på Twitter, der man ser forklaringen og Blairs siste dans på TV (artikkelen fortsetter under):

Med tårene rennende forklarte Blair at hun ville dedisere dansen til alle som har prøvd og håpet at de kan gjøre mer, men også har kraft nok til å innse når man må gi seg.

Publikum, konkurrenter og dommere reiste seg og ga stående applaus – mange rørt til tårer. Blairs egne tårer strømmet også.

– Jeg gråter fordi jeg vil savne dette så veldig, sa hun på direktesendingen, ifølge Entertainment Tonight.

SISTE DANS: Selma Blair og Sasha Farber.

Blair har strevd underveis i dansekonkurransen, men har klart seg fra runde til runde. Under en av sendingene danset hun med bind for øynene, fordi det skulle dempe sanseinntrykk og gjøre dansen lettere.

Om diagnosen

Multippel sklerose er en kronisk betennelsessykdom i sentralnervesystemet, der kroppens eget immunsystem angriper vev i hjernen og ryggmargen.

MS rammer vanligvis unge mennesker, og gjennomsnittsalder når sykdommen først fremtrer, er rundt 30 år. MS opptrer noe hyppigere blant kvinner enn blant menn.

Ifølge Store medisinske leksikon har 11.000 mennesker i Norge MS.

BRUKER STOKK: Selma Blair under Academy Museum Gala i Los Angeles lørdag.

Blair er kjent fra blant annet «Et farlig spill», «Lovlig blond», «Hellboy», «Heathers», «Another Life» og «Dark Horse». Under er trailer fra sistnevnte: