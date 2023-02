SANKTHANSAFTEN: Sommerkvelden ender i full krangel med dramatisk utfall på «Farmen»-gården.

Trekker seg fra «Farmen kjendis»: − Skulle ønske det aldri hadde skjedd

Dramatikken når nye høyder. To gode venner havner i ordkrig, og for én av dem flyter begeret over. Den største smellen kommer imidlertid etterpå.

Spoiler: Denne artikkelen røper hva som skjer i tirsdagens episode.

To deltagere har allerede trukket seg fra «Farmen kjendis», Lina Adampour (37) og Malin Malin Nesvoll (33). Førstnevnte på grunn av dårlig stemning, og sistnevnte av helsegrunner.

Når den tredje deltageren trekker seg tirsdag, skjer det på impuls og i sinne. Og påfølgende angstanfall.

Etter å ha slått ut Aurora Gude (30) på «Torpet», bærer det nemlig tilbake til Steinsjøen gård for Marit Adeleide Andreassen (56), bare ett døgn etter at hun ble slått ut i tvekamp.

– Vi tre «Torpet»-finalistene fikk plutselig beskjed om at vi skulle tilbake til «Farmen». Det var med skrekkblandet fryd. «Torpet» var jo en fest! Jeg hadde det kjempegøy der, sier Marit til VG.

AMPERT: Trons Moi lekser opp for Marit Adeleide Andreassen.

Men gjensynet på gården ble alt annet enn hjertelig. Marit havner raskt i verbalt sammenstøt med sin beste venn på gården, Trond Moi (53).

– Trond var så rasende på meg da jeg kom inn igjen, og da var streken satt for meg. Jeg følte at jeg hadde mistet min beste venn, så da var det over, forklarer Marit til VG.

Trond konfronterer nemlig Marit med at han mener hun har lekket fortrolige betroelser dem imellom til Sofie Karlstad (25).

HØYRØD: En opprørt Marit Adeleide Andreassen.

Han sier at hun kan finne seg et annet sted å bo og spaserer vekk, mens Marit mumler noe om at hun «ikke vil gå inn i den syke verdenen igjen».

– Jeg går herfra nå. Thank you. Jeg drar med én gang.

Marit sier også at hun bli «gal av dette gjøkeredet».

I bakgrunnen sitter Trond og sier til de andre at Marit «løy ham midt opp i trynet.»

DYSTERT: Trond Moi, Ingrid Vik Lysne og Christopher Mørch Husby.

– Det var så leit. Jeg skulle ønske dette aldri hadde skjedd, sier Marit til VG.

– I ettertid skjønner jeg at han sprakk. Trond følte seg sveket og var veldig skuffet over meg. I tillegg var han kjempesliten. Men alt skyldtes en misforståelse. Jeg røpet ikke fortrolige ting.

– Men jeg tenkte at dette er for drøyt.

At hun var nær finalen, betydde ikke noe.

– Jeg angrer ikke. I ettertid har jeg innsett at jeg burde reist før – at jeg bare burde dratt til «Torpet» og hatt et koselig døgn der. Så kunne de andre tre dra til gården.

Trond og Marit har skværet opp etterpå.

– Vi er jo så glad i hverandre, og det er lett å utagere mot dem man bryr seg om, sier hun.

UTE: Marit Adeleide Andreassen uttrykker sin fortvilelse på kamera.

Trond syntes det var trist at det endte som det gjorde.

– Det var ikke det jeg ønsket. Men jeg var først og fremst veldig lei meg for at Marit hadde brutt fortroligheten. Da hun kom tilbake, ville hun ikke innrømme det. Da ble jeg både lei og sinna, sier han til VG.

Trond tror begge hadde gjort ting annerledes i dag.

– Nå har vi snakket ut om alt, oppklart misforståelser og lagt diskusjonen bak oss. Marit og jeg er glad i hverandre fortsatt.

De har møttes flere ganger etter innspillingen.

– Nå kan vi le av det som skjedde, sier han.

KJENDISKOKK: Trond Moi, her på Steinssjøen gård.

For Marit skulle det gå imidlertid fra vondt til verre. Første natten etter å forlatt TV-innspillingen, fikk hun et voldsomt angstanfall på hotellet.

– Det var så vondt og så stygt. En veldig, veldig skremmende opplevelse. Men jeg fikk hjelp av produksjonen og helsepersonell, som ble med meg inn på hotellrommet, forklarer Marit.

Skuespilleren følte at hun mistet kontakten med egen kropp. Hun ristet og ble kjemperedd.

– Jeg fikk beskjed om at det var et angstanfall utløst av stress over tid. Det er det rareste jeg har vært med på, og noe jeg aldri har opplevd hverken før eller siden.

Både produsenten og en sykepleier var lenge på hotellrommet med henne.

– Jeg fikk veldig god oppfølging, både da og i ettertid. TV 2 og Strix har en fin ordning med psykologer og debriefere debriefereDebriefing er et begrep i krisepsykiatri for samtale om et hendelsesforløp..

Marit har allerede uttalt til VG at hun i dag ikke er sikker på om hun burde vært med i «Farmen kjendis» i det hele tatt. Det var også veldig rart å komme hjem. Datteren på 16 var bortreist, så hun var alene.

– I begynnelsen følte jeg meg rar. Jeg fikk ikke helt til å spise og skjønte ikke helt hvor jeg var. Ikke turte jeg å ringe noen heller, sier Marit.

– Jeg følte med som det dummeste mennesket i Nord-Europa. God oppfølging av Strix/og TV 2. God ordning med psykologer og debriefere.

SKUESPILLER: Marit Adeleide Andreassen, her på første innspillingsdag, er ellers kjent for roller på TV og teater.

Skal hun oppsummere hele «Farmen»-opplevelsen, mener Marit at det er noen av det vanskeligste hun har vært med på i hele sitt liv.

– Jeg har lært mye om meg selv. For det første at jeg kanskje ikke er så tøff som jeg tror. Men også at jeg noen ganger er tøffere i trynet enn jeg er inni.

56-åringen skulle ellers ønske at hun hadde vært mer strategisk.

– Litt mer forsiktig overfor de andre, kanskje. Jeg tror jeg er flink til å lese mennesker, men så er jeg muligens ikke så flink til akkurat det.

Nå er frilansskuespilleren klar for helt andre oppgaver.

– Dette var min smak på realityverdenen. Jeg tror jeg skal holde meg til faget mitt, til illusjon og karakterer, sier Marit, som gir mye stemme til Disney-produksjoner, underviser i sang – og som til våren skal på veiene med en ny teaterforestilling.