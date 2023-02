VANT MGP: Alessandra Mele (20).

Flere så Melodi Grand Prix-finalen

987.000 seere så musikk-konkurransen i helgen – en økning på en kvart million fra fjoråret.

957.000 fulgte finalen direkte, mens 30.000 så den digitalt i etterkant. Det opplyser NRK mandag formiddag.

Vinner Alessandra Meles ESC-bidrag «Queen Of Kings» har forøvrig nå også gått til topps på den norske daglige Spotify-hitlisten for første gang.

I 2022 var det 737.000 som så Subwoolfer gå av med seieren – en nedgang på 375.000 i forhold til i 2021 hvor over 1,1 millioner bivånet TIX vinne finalen.

Seertallet i fjor var historisk lavt for en norsk finale i sangkonkurransen.

Man måtte da tilbake til 2014 for å finne tall på samme nivå. Det året fulgte 755.000 med på finalen.

I 2020 fikk 972.000 med seg den norske finalen.

Stig Karlsen, NRKs musikkansvarlige for MGP, mener at 2023-konkurransen har vært en «stor suksess» og at dette gjenspeiles i helgens tall.

– På det meste var over en million seere innom finalen, og markedsandelen var hele 68 prosent. Teamet har jobbet hardt for å lage et mer engasjerende og spennende show, frontet av svært solide artister og låter, sier Karlsen.