EN LADY PÅ PRÆRIEN: Emily Blunt i «The English».

TV-anmeldelse «The English»: Vakker, velspilt og voldsom

Det ville vesten med nye øyne.

«The English»

Amerikansk-britisk westerndrama i seks deler

Premiere på Prime Video fredag 11. november

Manus og regi: Hugo Blick

Med: Emily Blunt, Chaske Spencer, Tom Hughes, Stephen Rea, Valerie Pachner, Rafe Spall, Steve Wall

En kvinne, Cornelia Locke (Emily Blunt), ankommer High Plains, Kansas i 1890. Hun er kledd i en rosa silkekjole, har hvite hansker på hendene og snakker fornem «queen’s english».

Locke er en datter av det engelske aristokratiet – faren hennes fikk i sin tid «halve Devon i gave» – og er, for å si det mildt, et fremmedelement i den vesle «byen». Som ellers domineres av en trekkspillende byoriginal, et svin av en hotelleier (Ciarán Hinds) og en pawnee-indianer, Eli Whipp, (Chaske Spencer), som er blitt banket og bundet.

HIGH PLAINS, KANSAS: Ikke et blivende sted. Scene fra «The English».

«På grunn av hudfargen», sier hotelleieren, som reagerer med vold på ladyens tilbud om å kjøpe Whipp fri. Forsøket blir opptakten til et skjebnefellesskap mellom kvinnen og den amerikanske urinnvåneren, som begge har bitter livserfaring å bære på. Whipp har mistet familien sin og er blitt frastjålet landet sitt. Han har vært speider i det amerikanske kavaleriet, og er dermed ikke er bare populær blant sine egne. Locke er kommet til Amerika for å hevne sin døde sønn.

Hva det var sønnen døde av, og hvem det er Locke holder ansvarlig, forblir et mysterium for oss gjennom store deler av serien. Men vi får raskt en fornemmelse av at hun, de elegante manerene til tross, vet et og annet om hvordan man bruker en rifle, pil og bue. Vi blir kjent med «Den nye verden» gjennom hennes forbløffede og forferdede øyne. Den unge nasjonen er bygget på blod, og «the english» har mye av ansvaret.

SKJEBNEFELLESSKAP: Chaske Spencer og Emily Blunt i «The English».

«The English», serien, holder kortene sine tett til brystet. Ja, den britiske regissøren, manusforfatteren og serieskaperen Hugo Blick kan med en viss rett beskyldes for å være villet obskur i sin iver etter å kaste ut plott-tråder vi ikke umiddelbart skjønner hvor han vil med. Sånn rent bortsett fra å vise oss at det ville vesten var et forferdelig sted.

Vi møter en lang rekke karakterer, flertallet av dem groteske, og må bevitne en rekke grimt voldelige scener, uten at vi nødvendigvis forstår hvordan de passer inn i puslespillet som legges. Seriens hopp frem og tilbake i tid, og frem og tilbake i den amerikanske geografien, medfører en god del forfjamselse underveis. «The English» tar ikke raskeste vei fra A til B.

Blick satser på at de fantastiske landskapene og de intenst koreograferte actionsekvensene, samt kjemien mellom skuespillerne, skal holde frustrasjonen i sjakk. Jeg vil mene at han lykkes.

VIDVINKEL-WESTERN: Chaske Spencer og Emily Blunt i «The English».

«The English» er nemlig en fenomenalt flott serie å se på, spesielt for alle som aldri kan få nok av mektige vidvinkel-skudd av ridende cowboyer og indianere på prærien. Kinematografien, ved Arnau Valls Colomer, er helt dustete vakker, tro mot tradisjonen fra både John Ford, Sam Peckinpah og Sergio Leone, med en popart-aktig fargestinn skarphet som er til å dåne av. At serien er innspilt i Spania, og ikke det amerikanske vesten, er på ingen måte noe handikap. Himmelen er åpenbart enda mer sprakende blå der.

Blicks andre ess i ermet, er skuespillerensemblet, hvori dyktige briter som Hinds, Tom Hughes, Rafe Spall, Toby Jones og Stephen Rea gjør godt over gjennomsnittlig og tiltalende eksentrisk arbeid. Til syvende og sist henger alt likevel på Blunt og Spencer, de eneste karakterene i denne historien det er mulig for oss å bli glad i. Og hvis gryende, kyske romanse selvsagt ikke har et håp i helvete i dette ugjestmilde landet.

TUNGT KARISMATISK: Chaske Spencer i «The English».

Sistnevnte er til nå mest kjent for å ha spilt Sam Uley i «Twilight»-serien, men bør få et større gjennombrudd som følge av innsatsen her. Spencer er tungt karismatisk, og har forstått av western-menn må spilles med både ansiktet og kroppen (og i mindre grad munnen).

Blunt får på sin side utløp for et mye større register enn hun som regel får anledning til. Hun er overbevisende som tøffing, overbevisende som sorgtung og sårbar, og får jammen inn en par bitre vitser også. Phoebe De Gaye, som, har designet garderoben hennes, bør være høyaktuell for en Emmy-statuett.

KLEDD FOR ANLEDNINGEN: Emily Blunt i «The English».

Fordi den er så visuelt slående, og takket være Chaske og Blunt, forblir «The English» selv i sine mest forvirrende stunder uhyre severdig. Og tåreperse-belønningen den gir deg ved veis ende, er betydelig.

Snufs.