SPILLER DIANA: 24 år gamle Emma Corrin høster mange lovord for sin tolkning av den unge Diana i Netflix-serien «The Crown» Foto: Netflix

Slik er den nye «Diana»

Hun roses opp i skyene for sin tolkning av Diana i «The Crown», 24 år gamle Emma Corrin.

Fra å være helt ukjent for de fleste, vises hun nå på TV-skjermer over hele verden.

– Nykommer Emma Corrin er suveren som Diana Spencer, og klarer å tilføre noe lekent og levende lysende inn i slott, stall og stue, skrev for eksempel VGs anmelder.

Hun blir hyllet av TV-anmeldere over hele verden. BBCs anmelder kan ikke få fullrost Corrins tolkning av den unge Diana nok.

– Hun er helt superb i en rolle hvor det i utgangspunktet er mye enklere å gjøre alt galt, enn å gjøre det riktig, skriver Will Gompertz.

Selv gikk Emma Corrin en tur i parken på søndag og hyllet kollegene på Instagram.

– Jeg skulle ønske at vi kunne vært sammen, holdt rundt hverandre og gitt hverandre gode klemmer, skriver Emma Corrine under bilde av henne fra serien.

På sin Instagram-konto feiret hun det hun kalte for «The Crown Day» med å takke alle hun hadde jobbet sammen med på sesong fire av den populære Netflix-serien, skriver Daily Mail.

Avisen har også publisert en billedserie av Corrine på tur i en park i London sammen med en venn og en hund.

The Independent, viser imidlertid en litt annen side av Corrin – og ikke minst et sosialt engasjement. Midt i alt oppstyret rundt premieren på sesong fire av The Crown, tok den 24 år gamle skuespilleren seg tid til å hjelpe til med å dele ut mat og munnbind i forbindelse med avisens matutdelings-program «Help the hyngry» i London.

TAKKET KOLLEGENE: Samme dag som sesong fire av «The Crown» ble sluppet av Netflix, benyttet Emma Corrin anledningen til å takke og gratulere kollegene. Foto: NEIL HALL / EPA

– Dette er viktig, og det utgjør en forskjell, fortalte Corrine til avisens reporter mens hun var med og delte ut gratis mat til en lang kø av mennesker.

I et intervju med Glamour fortalte hun at hun i flere år hverken hadde barbert bena sine eller under armene.

– Det var først nå nylig da jeg ble singel at jeg tenkte jeg burde gjøre det, sier Emma i intervjuet.

I det samme intervjuet fortalte hun om at hun ble lagt inn på sykehus i Spania under innspillingen av «The Crown».

– Vi filmet en scene i et iskaldt svømmebasseng sammen med de to barna som spilte William og Harry i serien. Jeg kom meg gjennom det ved bokstavelig talt ved å trå vannet hele tiden. Jeg trodde jeg skulle fryse i hjel. På veien tilbake til flyplassen stoppet vi på et sykehus for at jeg skulle få antibiotika. Men da satte legene foten ned. Oksygenverdiene mine var så lave, at de ville ikke la meg gå, forteller Emma Corrin.

I et intervju med Variety fortalte Emma Corrin at hun hadde bedt manusforfatterne av serien om å skildre prinsesse Dianas spiseproblemer på «en ærlig måte».

– Det er ikke mulig å yte alt annet Diana gjorde full rettferdighet, uten også ta med med den delen av livet hennes, sier Corrin i intervjuet.

Ifølge filmdatabasen Imdb har Corrin tidligere kun spilt i noen kortfilmer og i én episode av TV-serien «Grantchester». Hennes langfilmdebut, «Misbehaviour», der hun spiller en missekandidat, er ifølge databasen i postproduksjon. Hun vil også bli å se i TV-serien «Pennyworth» om Bruce Waynes butler Alfred Pennyworth og hans oppvekst i London på 60-tallet.

Men allerede tidligere i høst ble det klart at det er Elizabeth Debicki spille prinsesse Diana i sesong fem og seks av «The Crown».

Debicki er mer kjent for det norske kino- og TV-publikumet. Hun har blant annet vært med i den kritikerroste Steve McQueen-filmen «Widows» som fikk terningkast fem i VG.

