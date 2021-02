Mads Hansen blir programleder i «Ikke lov å le på hytta»

Mads Hansen har samlet syv komikere på en hytte. De har én regel – det er ikke lov å le.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg er inhabil, men jeg tror det er det morsomste jeg har sett på mange år, forteller Mads Hansen.

Han er programleder i VGTVs nye komedie-realityserie «Ikke lov å le på hytta». Konseptet ligger for det meste i tittelen, forteller Hansen. Han har nemlig samlet syv av de morsomste menneskene i landet som han vet om, plassert dem i en hytte og det er ikke lov å le. Deltagerne får et minuspoeng hver gang de selv ler, men et plusspoeng hver gang de får andre til å le.

– Det er flere runder, og den som ligger sist hver runde, den ryker ut. Helt til vi står igjen med en vinner, sier Hansen.

LATTER: Mads Hansen blir programleder i nytt humorprogram. Foto: Fredrik Solstad

les også Mads Hansen klager inn Se og Hør til PFU: – Grovt overtramp

– Det er reality, rett og slett?

– Det er reality. De kommer inn, jeg setter i gang runden og kameraene går. De har forberedt seg på forskjellige måter da, noen med gaver og andre med antrekk. Linn Skåber hadde med en prompemaskin for eksempel. Ellers er det null manus og ikke regissert – pure reality.

Disse syv deltagere skal få hverandre til å le, men ikke le selv:

Morten Ramm, John Brungot, Linn Skåber, Annika Momrak, Vegard Tryggeseid, Lars Berrum og Bernt Hulsker.

For å få en oversikt, har Hansen selv rangert forskjellige egenskaper hos deltagerne, og med den informasjonen laget «spillerprofiler».

Se hver deltagers spillerprofil her:

forrige















fullskjerm neste

– Har du en favoritt?

– Det ville vært uproft, men det hele var bare gøy. Jeg koste meg og glemte til tider at jeg faktisk hadde en jobb å gjøre. For jeg er en fyr som ikke alltid jeg ler når jeg synes noe er morsomt. Jeg er en dårlig stand up-publikummer. Men her tar jeg meg selv i å le rått flere ganger. Jeg koste meg, sier programlederen.

– Det er fire år siden jeg var med i «Ikke lov å le»-duellene. Jeg tror dette kan være blanding av det og reality. Jeg tror i all min naivitet at alle som ser det programmet kan like det. Enten du er 12 år gammel eller 90.

les også Dorthe Skappel får kritikk for Mads Hansen-intervju: – Ikke profesjonelt, mener presseekspert

Hansen forteller at han har stort eierskap til konseptet. Han har var med å utvikle ideen, castet komikere og satt i klippen. Dette er på sett og vis hans hjertebarn.

– Noe av det morsomste jeg ser er folk som ikke skal le, men som ikke klarer å holde seg. Det er kjempegøy. De her er jo komikere som oftest får folk til å le, men som ikke nødvendigvis gapskratter selv. Det er gøy å se, sier Hansen, og legger til:

– I tillegg er det veldig morsomt og interessant å se komikere som lever av respons og latter, og hvordan de reagerer når de forteller vitser og ingen ler. Det er veldig gøy å se hva de gjør når de ikke får den responsen de er vant til.

Managementselskapet til Mads Hansen er MaxSocial, som er heleid av VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.