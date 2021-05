SAMMEN FOR LIVET: Matt LeBlanc, Matthew Perry, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow og Courteney Cox i «Friends: The Reunion». Foto: Warner Bros. / HBO Nordic

TV-anmeldelse: «Friends: The Reunion»: Venner for en kveld

«Venner for livet»-gjengen gjenforenes. De tåler heldigvis synet av hverandre.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

«Friends: The Reunion»

Amerikansk TV-show

Premiere på HBO Nordic torsdag 27. mai

Regi: Ben Winston

Med: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc, David Schwimmer

Skal si at «Friends: The Reunion» har fått greit med forhåndssomtale. Spesielt med tanke hva slags program dette er (og ikke er). Årsaken er trolig denne: De som så «Venner for livet» på TV 2 på 1990- og 00-tallet, er sjefer i TV-selskapene og avisredaksjonene idag. De er modne for å mimre.

Så må vi gjenta at dette ikke er et comeback i normal forstand. «Friends: The Reunion» er ikke en skrevet komedie, ikke en sitcom, ikke en gang en dokumentar. Den er det amerikanerne kaller en spesial.

Du husker den type stoff som pleide utgjøre bonusmaterialet på DVD-disker? Som kunne bestå av nye intervjuer med skuespillerne og filmmakerne fra den gang da, og kanskje en scener hvor de møttes igjen, X antall år senere? Det er det «Friends: The Reunion» er.

CHANDLER OG PHOEBE HAR JAMMEN HOLDT SEG GODT!: Nei da, det er Justin og Hailey Bieber i midten, flankert av Jennifer Aniston til venstre og Courteney Cox til høyre. Foto: Warner Bros. / HBO Nordic

For å ta det viktigste først: Hvordan ser de ut? Her er det fristende å si at de i overveiende grad er seg selv like, på en måte som bare amerikanske kjendiser med med mye penger på bok kan være.

Kudrow, Aniston og Schwimmer virker på det nærmeste urørte, som om de 17 år siden sist kun har vært en mild bris for dem. LeBlanc er blitt mer røslig og grå. Jeg tror vi kan slå fast at det er blitt «arbeidet» i ansiktet til Courtney Cox.

Man blir litt bekymret for Perry, som virker langt mer ubekvem enn de andre, og som vi vet at livet har fart nokså hardt med. Det er noe som føles fremmed med nebbet og munnregionen hans. Jeg googler, og registrerer at det er gått all slags slemme rykter – som jeg ikke skal spre videre her. Kanskje han bare har byttet ut tanngarden?

GAMLE «VENNER»: James Corden, Maggie Wheeler («Janice»), Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matthew Perry og Lisa Kudrow (fra venstre) i «Friends: The Reunion». Foto: Warner Bros. / HBO Nordic

Showet starter med at de seks entrer det gamle settet, som er blitt bygd opp igjen ens ærend. Leiligheten på Manhattan, som primært var Monicas (Cox), der så mange av episodene utspilte seg og som man aldri skjønte hvordan disse unge, mer eller mindre deltidsarbeidende menneskene hadde råd til. Det blir mange «oh my god»s og atskillige gjensynstårer.

Deretter setter de seg ned foran den «ikoniske» fontenen fra tittelsekvensen, for å overhodet ikke bli grillet av en sedvanlig logrende James Corden. Briten har det som må være verdens letteste jobb – og rødeste dress. Han stiller en bitteliten håndfull spørsmål av typen «hva er favorittepisoden din?» og «hvor tror du at karakteren din ville vært i dag?», og smiler som en sol innsmurt i smør.

GRUPPEKLEM FOR KAMERAT: Scene fra «Friends: The Reunion». Foto: Warner Bros. / HBO Nordic

En håndfull skuespillere som hadde mindre roller i serien, stikker innom, enten på studiosettet eller foran fontenen: Tom Selleck («Richard Burke»), Maggie Wheeler («Janice»), Reese Witherspoon («Jill», søsteren til Rachel) og – via Zoom (det er tross alt 2021) – James Michael Tyler («Gunther»).

Vi får en kort motevisning hvori Cara Delevingne, Cindy Crawford og Justin Bieber modellerer «ikoniske» – det ordet igjen – kostymer fra serien, en musikalsk sekvens med Kudrow, Lady Gaga og klassikeren «Smelly Cat», samt en håndfull skulderklapp fra kjente «Friends»-fantaster som Kit Harrington, David Beckham og Malala Yousafzai.

GAMMEL REV: Tom Selleck i «Friends: The Reunion». Foto: Warner Bros. / HBO Nordic

Det serveres en runde bekjennelser fra helt vanlige folk også, fra hele verden. Mennesker som kan fortelle at «Venner for livet» var det eneste de hadde under oppveksten, at serien hjalp dem gjennom vanskelige tider, at «Friends» ga dem mot til å komme ut av skapet og så videre. Kort sagt: «Venner for livet» var sin tids TIX!

(Observasjon: «Venner for livet» utspilte seg jammen i det vi i dag ville kalt en blendahvit verden. Hadde den blitt forsøkt laget i dag, ville den blitt kjeppjaget av skjermen av en rasende Twitter-mobb).

JO MERE DE ER SAMMEN: Scene fra innspillingen av «Friends: The Reunion». Foto: Warner Bros. / HBO Nordic

Det er også en quiz der skuespillernes trivia-kunnskaper blir satt på prøve. Den går sånn passe. «Friends» var jobb for Kudrow, Cox, Aniston, LeBlanc, Schwimmer og Perry. De har sett mindre på serien enn oss andre.

Det er nokså tynne saker, dyppet i amerikanske showbiz-sentimentalitet – og langt fra alt tilhengerne i sine villeste drømmer hadde håpet på. Kudrow avviser kontant at det er aktuelt å lage nye episoder.

Men det er hyggelig, og det vil sende mange rett tilbake til selve TV-serien. Det vil også få mange til å savne sin litt slankere, litt mer velfriserte og attraktive ungdom.