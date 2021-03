ÅPENHJERTIG: Mie Mack Cappelen, Influencer og realitykjendis, i en av sine Instastories i helgen. Foto: Instagram/@miecappelen

Mie Mack Cappelen: − Første gang jeg har følt en ekte nervøsitet for å dele

«Love Island»-kjendisen (23) er overveldet over responsen hun har fått etter at hun i helgen sto frem med sykehistorien sin.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Mie Mack Cappelen viste en ekstra sårbar side på Instagram og YouTube fredag.

23-åringen, som ble kjent gjennom realityserien «Love Island» i fjor, valgte å innvie omverdenen i sin fem år lange kamp mot kroniske underlivssmerter – smerter som hun lenge har mistenkt ikke er vanlige menstruasjonsplager.

– For første gang har jeg følt på en ekte nervøsitet for å dele noe i sosiale medier, så responsen er helt fantastisk, sier hun.

– Etter at jeg fikk en plattform etter «Love Island», har jeg vært bevisst på at jeg ønsker å være åpen og ærlig. Men her tok jeg det et steg videre. Det føltes ikke helt naturlig, så jeg måtte pushe meg.

REALITYKJENDIS: Mie Mach Cappelen, her under innspillingen av fjorårets «Love Island» i Argentina. Foto: Randi Elise Midtskog, VG

Mie filmet seg selv, ufiltrert og usminket, både før og etter kikkhullsoperasjonen onsdag i forrige uke. Fredag la hun ut den 20 minutter lange videoen. Der opplyser hun om at hun endelig har fått en diagnose. Mie lider av kvinnesykdommen endometriose.

Bakgrunn: Sykdommen ingen snakker om

Endometriose opptrer ifølge Norsk Helseinformatikk når vev av samme type som slimhinnen i livmoren havner på avveie, og setter seg andre steder i kroppen, som på innside av bukhinnen, på eggstokker, på tarm eller urinveier.

– Bare mamma og pappa har visst hvor ille jeg har hatt det. Det føles liksom teit å si at man har menssmerter hele tiden, sier Mie, som forklarer at hun aldri har følt at hun er blitt ordentlig lyttet til av helsevesenet.

– Det er lett å google seg frem til endometriose, men ingen har trodd at det er det jeg har – før nå.

Mie forteller om intense smerter som strømmer nedover i bena og til føttene.

– Det murer hele tiden. Selv om jeg er blitt vant med å ha vondt, blir jeg veldig sliten og tappet for energi.

OPERASJONSSÅR: Mie Mach Cappelen viser frem magen etter kikkhullsoperasjonen. Foto: Instagram/@miecappelen

Også før forrige ukes inngrep, skal Mie ha fått høre at de nok ikke kom til å finne noe.

– Jeg håpet likevel at de skulle gjøre det, uansett hvor alvorlig det måtte være. Endelig fikk jeg et svar, sier influenceren, som nå får hormonbehandling vie spiral.

Vanlig behandling mot endometriose er smertestillende og hormonbehandling.

– Det ble også tatt prøver som jeg får svar på om seks uker. Nå håper jeg bare at jeg skal bli bedre.

Endometriose kan føre til infertilitet, og om lag én av tre med denne sykdommen, har problemer med å få barn.

– Det er jo alvorlig. Behandling kan innebære å fjerne livmor eller eggstokker, men det ønsker jeg jo ikke, sier Mie.

les også Rikke (25) fjerner livmoren for å slippe smerter

Innboksen har blitt oversvømt av sympatierklæringer siden hun åpnet seg. Aller størst inntrykk gjør historiene fra andre kvinner som lever med smerter, og som kjenner seg igjen i det å ikke bli hørt.

– Jeg er helt satt ut over responsen – og så utrolig rørt. Dette hadde jeg aldri forventet. Før jeg delte, tenkte jeg at det nok er jeg som er uheldig. Lite ante jeg om at så mange kvinner sliter. Flere skriver nå at de nå har fått nytt mot til å oppsøke hjelp igjen.

les også Reagerer på NAV-vedtak: – Ingen kur å fjerne livmoren

Mie prøver å svare alle, men har ikke rukket å gå gjennom alt fra de siste dagene.

– Det er ikke en selvfølge at jeg får tilbakemeldinger. Jeg setter stor pris på følgerne mine, og det betyr mye for meg å skape tillit og relasjoner. Jeg synes fortsatt det er rart at noen gidder å følge meg, sier 23-åringen og ler.

Mie er fornøyd over å gi endometriose enda et ansikt utad.

– Kan jeg bidra til økt oppmerksomhet og forståelse for alle som sliter med dette og andre kvinnesykdommer, så gjør jeg det gjerne.

PAR: Ali Esmael og Mie Mach Cappelen møttes under «Love Island». Foto: Bjørnar Posse Sandboe

Hun roser kjæresten Ali Esmael (29), som hun ble kjent med under innspillingen av «Love Island».

– Ali har vært veldig snill. Han masserer meg mye og viser stor forståelse.

Etter inngrepet dro Mie et par dager hjem til foreldrene på Høvik for å hvile. Ali hentet henne der lørdag.

– Han har vasket håret mitt og gjør alt han kan for å hjelpe.

Men samboere er de ikke.

– Ikke ennå, men det ligger i planene, smiler Mie, som postet dette bildet da hun fylte 23 år for tre måneder siden: