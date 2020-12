MYE KJEFT: Torsdag bestemte Dplay seg for å fjerne «Nissene over skog og hei» fra arkivet. - Vi har fått mye kjeft det siste døgnet, sier TV-kanalens kkommunikasjonsdirektør Hanne McBride Foto: TVNorge

TV-sjef: − Håper ikke «Nissene over skog og hei» får et ettermæle som en rasistisk serie

Dplay går nå aktivt inn i sine historiske arkiver for å se om det er flere programmer med rasistisk innhold. Det kommer ikke NRK eller TV 2 til å gjøre.

– Terskelen for å avpublisere historisk materiale må være høy, sier TV-sjef i NRK, Arne Helsingen til VG.

Torsdag ble det kjent at Dplay og Discovery har besluttet å avpublisere og dermed fjerne TV-serien «Nissene over skog og hei» fra arkivet. Årsaken er at en av karakterene ifølge strømmetjenesten faller inn under «blackface-begrepet». Reaksjonenen i sosiale medier har vært sterke og engasjementet er stort.

MYE KJEFT: – Vi har fått mye kjeft det siste døgnet. Det er ikke så rart. Dette var en krevende redaksjonell vurdering, sier kommunikasjonsdirektør i Discovery Hanne McBride Foto: Erik Johansen / NTB

– Vi har fått mye kjeft det siste døgnet. Det er ikke så rart. Dette var en krevende redaksjonell vurdering, sier kommunikasjonsdirektør i Discovery Hanne McBride til VG fredag.

Men kanalen stopper ikke med «Nissene over skog og hei».

– Blackface ville ikke forekommet i en serie produsert i 2020, og da oppstår det en utfordring rundt hvordan det historiske materialet vi har rettigheter til, skal behandles. Det er naturlig at vi også fjerner andre tilfeller av dette, hvis det forekommer i arkivet vårt på Dplay. Det har vært ulik praksis hos ulike kringskastere og strømmetjenester. Mange fjerner innholdet, noen redigerer om, mens andre utstyrer de aktuelle episodene med tekstplakater som opplyser om at innholdet kan være upassende. Vi har ikke tatt endelig stilling til hva vår fremgangsmåte vil være, og det kan tenkes den må variere basert på hvilket innhold vi finner. Dette diskuterer vi nå, sikkert mange år for seint. Samtidig håper vi at «Nissene over skog og hei» ikke får et ettermæle som en rasistisk serie, og ser på hvordan vi eventuelt løser det, sier Hanne McBride.

Hun preseisrer at Dplay og TVNorge er 100 prosent sikre på at det aldri har vært poenget eller intensjonen bak Espen Eckbos karakter Ernst Øyvind fra «Nissene over skog og hei» og at verken Eckbo eller serien har noen rasistisk motivasjon. Samtidig er McBride opptatt av at det skal være stor takhøyde når det kommer til humor.

– Prinsipielt er vi svært opptatt av at ytringsrommet til komikere skal ivaretas, og at komikernes intensjon skal hensyntas. For å forstå det tilsynelatende paradoksale i beslutningen vår, er det vesentlig å forklare at blackface som komisk grep har sitt utspring i en rasistisk tradisjon, der humoren lå i å etterape svarte i sørstatene og å gjøre narr av stereotypiene, sier McBride.

Men i motsetning til Dplay kommer hverken NRK eller TV 2 til å gå inn i sine historiske arkiver og lete etter programmer som ikke holder mål sett med 2020-øyne:

– Vi har mer 150.000 programmer eller rundt 68.000 timer TV-innhold i arkivet vårt. I løpet av 60 år med TV i Norge har verden forandret seg. Disse programmene er laget i en annen samtid, i en annen kontekst. Det tror jeg publikum forstår, sier TV-sjef i NRK, Arne Helsingen til VG.

Han presiserer at det er andre vurderingen som gjelder for arkivmateriale som NRK aktivt anbefaler for sine seere.

– Vi har en høy bevissthet på hva slags ord og virkemidler som kan oppfattes som eller være rasistiske i alt vi anbefaler, løfter fram og programsetter, både i strømmetjenesten og på TV-kanalene. Der har vi hele tiden med oss en vurdering av hvordan dette fremstår i 2020. Om det holder mål sett med dagens øyne, sier Helsingen.

Han forteller at det kan som være tidligere års julekalendere eller det kan være en eldre dokumentar som aktualiseres gjennom nyhetsbildet. Samtidig er Helsingen opptatt av å få frem at NRKs TV-arkiv inneholder historiske materialet som er en viktig del av fortiden vår.

–Terskelen for å avpublisere historisk materiale må være høy. Noen ganger kan det være menneskelige hensyn, men vi gjør alltid grundige vurderinger før vi redigerer i arkivet, sier Helsingen.

Heller ikke TV 2 kommer til å gå inn i sitt arkiv med tanke på å lete etter historiske programmer som ikke holder mål sett med dagens øyne.

– Redaktørene i TV 2 har tidligere sagt at vi ikke vil skrive om i historien. I de tilfellene dette dukker som et tema, må det settes inn i kontekst og vurdert deretter, sier kanaldirektør i TV 2, Trygve Rønningen til VG.

Men både han og Arne Helsingen ønsker debatten velkommen.

– Den er viktig, den er tidsriktig, den er god og vi følger med, sier Rønningen.

– Samfunnet beveger seg fremover, holdningene endrer seg og det er en svært interessant debatt som reises nå, sier Helsingen.

