KJENDISPAR: Ozzy og Sharon Osbourne, her avbildet for et par år siden. Foto: Ian West / PA Wire

Sharon Osbourne har corona – isolert fra Ozzy

Sharon Osbourne (68) har testet positivt for viruset og må nå holde avstand til sin Parkinsons-syke ektemann, Ozzy Osbourne (72).

Talkshow-vertinnen forteller selv om situasjonen i en post på Instagram natt til tirsdag norsk tid.

Der opplyser hun at hun har hatt et kort sykehusopphold i forbindelse med covid-19-diagnosen, men at hun nå er isolert på et sted utenfor hjemmet.

Sharon Osbourne, som for tiden har en planlagt innspillingspause fra programmet «The Talk», informerer samtidig om at Ozzy Osbourne har testet negativt.

«Hold dere friske, alle sammen», skriver hun til sine én million følgere.

Sharon har vært gift med rockelegenden Ozzy Osbourne siden 1982.

Han har slitt med helsen i mange år, og på nyåret i år bekreftet 72-åringen at han er rammet av Parkinsons, en nevrologisk lidelse som kjennetegnes av blant annet bevegelseshemming og muskelsvinn.

Diagnosen gjør at den tidligere Black Sabbath-rockeren er i risikogruppen når det gjelder corona.

DATTEREN: Kelly, Ozzy og Sharon Osbourne på et arrangement i California i desember i fjor. Foto: Emma McIntyre / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Stjerneparet, som har tre barn sammen – Jack, Aimee og Kelly Osbourne, har hatt mange opp- og nedturer i forholdet, I 2017 fornyet de ekteskapsløftene etter å ha hatt en lang pause fra hverandre.

Sønnen Jack (35) fikk i 2012 den nevrologiske sykdommen MS (multippel sklerose), noe mamma Sharon har tatt tungt inn over seg.

Enkelte MS-pasienter kan ifølge MS.no være i risikogruppen for corona, men Sharon skriver ikke noe om dette i sitt innlegg.

Sharon og Ozzy er begge britiske, men bor i USA, nærmere bestemt Los Angeles.