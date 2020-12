«LA DE SLEMME BARNA KOMME TIL MEG»: Alexander Skarsgård (til venstre) og Nat Wolff i «The Stand». Foto: Robert Falconer / CBS All Access / HBO Nordic

TV-anmeldelse «The Stand»: I brukbar stand

Serieversjonen av Stephen Kings postapokalyptiske dørstopper «The Stand» er solid. Men foreløpig ikke spektakulær.

Publisert: Nå nettopp

«The Stand»

Amerikansk fantasy/dramaserie i ni deler

Premiere på HBO Nordic torsdag 17. desember

Serieskapere: Josh Boone og Benjamin Cavell, basert på Stephen Kings roman

Regi: John Boone, Bridget Savage Cole, Danielle Krudy, Chris Fisher, Vincenzo Natali

Med: James Marsden, Jovan Adepo, Amber Heard, Odessa Young, Whoopi Goldberg, Alexander Skarsgård, Owen Teague, Gordon Cormier, Brad William Henke, Henry Zaga, Nat Wolff, Ezra Miller, Katherine McNamara m.fl.

De innledende episodene av «The Stand» er så apropos nå at det gjør vondt. Om enn betydelig verre enn selv 2020.

Et virus har forårsaket en pandemi, og godt og vel 99 % av jordens befolkning er utslettet etter å ha utviklet influensalignende sykdom.

Vi befinner oss i tiden rett etter utbruddet, og møter folk med grusomt opphovnede halser (døde eller døende), folk som nyser ukontrollert (smittede, straks døde) – samt noen få overlevende som enten er i ferd med å gravlegge familiene sine eller kanskje ta livet av seg.

MOR GODHJERTA: Whoopi Goldberg i «The Stand». Foto: Robert Falconer / CBS All Access / HBO Nordic

Hvem vil leve i en post-pandemisk verden? Vel, noen vil. Når støvet har lagt seg skal det vise seg at mange av disse har de samme drømmene om natten.

Noen drømmer om Mother Abagail (Goldberg), et slags gudommelighetens talerør på jorden. Andre igjen drømmer om Randall Flagg, eller «the dark man» (fæl mann har mange navn). Han spilles som en denimkledd demon av Alexander Skarsgård, med blond Elvis-sveis, cowboyboots som sier klikk-klakk, en stor beltespenne med en skorpion på og en «smiley»-jakkbutton på jakkeslaget.

Er han Satan? Han er i alle fall en slem, slem mann, og utstyrt med overnaturlige evner. Han holder hoff i det som var Las Vegas, nå New Vegas, med en gjeng nesten like onde, dekadente folk rundt seg. Slaver blir ofret i gladiatorkamper i hotellobbyen, og folk må høre på Kiss’ «Lick It Up» dagen lang. Det er, som vi skjønner, helvete på jord.

SIVILISASJONSBYGGERE: Odessa Young, Greg Kinnear og James Marsden (fra venstre) i «The Stand». Foto: Robert Falconer / CBS All Access

Abigail trekker til seg de mer rettskafne overlevende. De forsøker å skape en ny sivilisasjon i Colorado. Men det er slanger i paradis.

«The Stand», fra 1978, regnes av mange som et av den amerikanske krim/horror/sci-fi/fantasy-forfatteren Stephen Kings hovedverker. Såpass sentral at han selv har revidert den i bokform. Den er også blitt TV-serie før (1994).

Kings sønn Owen er medansvarlig for denne ferske oppdateringen. Som fra og med episode tre utvikler seg fra å være en pandemithriller til å bli en serie om samfunns- og sivilisasjonsbygging i en postapokalyptisk verden, der kampen står mellom gode og onde krefter.

«CREEPY» NØRD: Owen Teague i «The Stand». Foto: Robert Falconer / CBS All Access / HBO Nordic

Karaktergalleriet er rikt. Vi møter et 20-talls mennesker det er meningen at vi skal bli kjent med. Deriblant den creepy nørden Harold (Teague), gravide Frannie (Young), rockmusikeren Larry (Adepo), den plagede Nadine (Heard), den følsomme guttungen Joe (Cormier), den staute og blåøyde Stu Redman (Marsden), den småkyniske professoren Glen (Kinnear), den døvstumme Nick (Zaga) og den utviklingshemmede Tom (Henke i full Walter Sobchak-mundur).

Det der var, sånn røffly, Colrorado-kontigenten. I Nevada finner vi som nevnt Skarsgård, som langt på vei stikker av gårde med serien, samt høyrehånden Lloyd (Wolff), den nedrige skjønnheten Julie (McNamara) og pyromanen Trashcan Man (Miller).

POST-PANDEMIENS HELTER: Jovan Adepo (til venstre) og James Marsden i «The Stand». Foto: Robert Falconer / CBS All Access / HBO Nordic

Puh! Mange raringer å holde rede på. Og det er et under at vi klarer det, ikke minst all den tid «The Stand», spesielt i begynnelsen, hopper friskt frem og tilbake i tid, fra pre-pandemi via pandemi til post-pandemi og tilbake igjen.

Det er et komplisert flettverk, og mangelen på kronologi gjør «The Stand» nokså krevende. Verre er det at den stadige hoppingen frem og tilbake jobber mot det som skal besørge spenningen i den også. «The Stand» er ikke kjedelig. Men den letter ikke. Serien går ikke opp i en høyere enhet – foreløpig.

VG har kun fått se seks av ni episoder, så det gjenstår å se som serieskaperne klarer å lande den. Men basert på 66.6 % av materialet er «The Stand» en mildt snarere enn varmt anbefalt TV-opplevelse.

Anmelderen har sett seks av ni episoder