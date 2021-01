TV-DEBUT: Amadeus Søgaard kommer med dokumentar. Foto: TV 3

Kjendissønn Amadeus Søgaard TV-debuterer

Amadeus Søgaard (22), fotballspiller og sønn av Carola Häggkvist (54) og Runar Søgaard (53), letter på sløret.

– Jeg har aldri søkt kjendistilværelsen fordi jeg har sett baksiden av det. Nå er jeg klar til å ta et skritt fremover, legge til et lag i livet mitt og vise mer av meg selv, sier Amadeus Søgaard i en pressemelding fra Nordic Entertainment Group/TV 3.

Han har vært kjent siden han kom til verden i 1998, noe som ikke var til å unngå siden mamma var svensk popstjerne og pappa norsk pastor.

Selv om opphavet i alle år har vært hyppige gjengangere i mediene, har Amadeus holdt seg unna rampelyset – hvis det da ikke har dreid om fotball.

22-åringen er iblant er å se avbildet i foreldrenes sosiale medier, men nå er han altså klar for å innta TV-skjermen på egen hånd.

Runar Søgaard har postet følgende TV-klipp fra det som er i anmarsj. Der ser man at både han og ekskona dukker opp i dokumentaren, og at også hans lillesøster Zoe (10) blir å se:

Amadeus spiller for Brommapojkarna, og det er fotballtilværelsen som er utgangspunkt for TV-satsingen. Men TV3 lokker også med at 22-åringen skal røpe en hemmelighet i dokumentaren, som ikke engang hans berømte mor kjenner til fra før.

– Dette vil være min måte å rolig svare på spørsmål som finnes eller vil dukke opp rundt meg, og hvor jeg kan vise et sant bilde, sier Amadeus.

TV-seerne skal også bli kjent med kjæresten hans, Matilda Linderoth (tidligere omtalt i svenske Hänt).

TV-teaseren viser også at Amadeus deler foreldrenes religiøse overbevisning. Han sier blant annet at han har mer tro på Gud enn på foreldre og kamerater.

2007: Carola og lille Amadeus på en TV-tilstelning i Stockholm. Foto: Scanpix / SCANPIX SWEDEN

Det er NENT Groups programleder Ola Wenström, som blant annet jobber med Premier League og Champions League, som har fått fotfølge kjendissønnen over en periode.

Han beskriver det som en interessant journalistisk oppgave å kunne beskrive «en helt anonym superkjendis, som har levd i skyggen av en oppmerksomhet som nesten ingen andre svensker har vært utsatt for».

Dokumentaren, som består av kun én episode, lover et personlig portrett, der det blant annet skal graves i hvor høy prisen kan være over å være «en privilegert person».

Amadeus veksler på å bo hjemme hos sin mor og far.

Dokumentaren har tittelen «Amadeus – mer enn en sønn», og får premieren på Viaplay, Viafree og TV3 30. januar.

