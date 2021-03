POPULÆRE: (F.v.) Maja Evenshaug Christiansen som Hege, Odin Wage som GT og Kasper Antonsen som Nilsen. Foto: Max Emanuelson

Over én million har sett første episode av «Rådebank»

Nøyaktig ett år etter premieren bikket dramaserien én million seere.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Det vil si at over én million har sett den aller første episoden om de unge rånerne i Bø. Den magiske grensen ble passert torsdag denne uken, melder NRK.

– Å nå millionen er så klart en milepæl, og ikke en selvfølge for denne type dramaserier. Vi håper bare at coronasituasjonen endrer seg til sesong tre slik at vi endelig kan få feiret all suksessen sammen med alle involverte, sier executive produsent NRK P3, Melike Leblebicioglu.

– «Rådebank» har vokst jevnt og trutt siden premieren for ett år siden, og etter premieren på sesong to har enda flere fått øynene oppe for serien, legger hun til.

Så langt har 912.000 fått med seg episode to, mens 832.000 har sett alle de tre første episodene.

Nylig meldte NRK at både Sverige og Danmark har kjøpt inn serien.

Ungdomsdramaet, som fikk en firer på terningen i VG for sesong to, starter innspillingen av runde tre i mai.

De samme skuespillerne blir med videre. Kanskje også noen nye fjes.

Manusforfatter Linn-Jeanethe Kyed betrodde til VG i februar at det er mye mer å ta av når det gjelder historien rundt rolleskikkelsene.

– Publikum har ikke fått vite alt, forsikret hun.

Corona fører til utfordringer her som i alle andre settinger.

– Vi måtte bruke en del filmtriks for å få det til å virke som at folk sto tettere enn det vi hadde lov til. For eksempel i en av scenene som foregår i en kirke, måtte vi filme folk i små grupper, og så kopiere dem i etterarbeidet digitalt, slik at det så ut som de satt tett, uttalte regissør Daniel Fahre til VG for noen uker siden.