DON’T LOOK AWAY!: Arif (til venstre) og Stig Brenner håper de kan utvide horisonten til norske tv-seere rundt deres egne artistkarrierer gjennom sin deltakelse i «Hver gang vi møtes» som starter lørdag.

Arif og Stig Brenner: − Vi kan ikke bare være hjernedøde artister

For Arif (35) og Stig Brenner (31) betyr deltakelse i «Hver gang vi møtes» en mulighet til å bruke stemmen på flere måter.

Av Stein Østbø og Javad Parsa (foto)

1. nyttårsdag går startskuddet for en ny sesong av TV 2s suksess-serie «Hver gang vi møtes», denne gang med Kjerringøy i Nordland som base for TIX, Øystein Greni, Anna of the North, Maj Britt Andersen, Jarle Bernhoft og Myra, foruten Arif og Stig Brenner.

De to bestekompisene Arif og Stig Brenner - sistnevnte tidligere kjent som Unge Ferrari - har begge blitt spurt om å være med flere ganger tidligere, men først nå er de klare til å bruke stemmene sine for hva de er verdt, nemlig til også å snakke om verdier som er viktige for dem.

– Jeg tror vi begge to har begynt å kjenne på at vi kan ikke bare være slike hjernedøde artister som selger hårfønere til tyve prosents rabatt på mystory på Instagram, liksom, sier Stig Brenner med et smil.

– Der har Karpe inspirert, selv om de sier fra på en annerledes måte. Det føles jævlig deilig å kunne være inspirert av hvordan de har vært, men også ikke føle at du gjør det på en belærende måte, men at det handler om å si det på en ikke-belærende måte. Akkurat som Karpe klarer. For det skal ikke komme ut som om jeg vet best, og dere skal høre på meg. Men vær så snill - vi er nødt til å ta en titt på disse greiene, sier han.

Arif nikker.

– Der har du det!

– Vi har begge mistet gode venner, enten fysisk, psykisk eller at samfunnet har stengt dem litt ute, så jeg føler det er en viktig sak. Jeg er veldig stolt av og glad for at du, Stig, tar den saken alvorlig og bruker stemmen din på det, så prøver jeg å gjøre det samme, sier han.

Her sikter Arif til episoden under P3 Gull nylig der Stig Brenner kvitterte for den gjeve P3-prisen med å be statsminister Jonas Gahr Støre - som delte ut prisen - om en ny ruspolitikk.

– Jeg håper virkelig vi kan få en bedre og ny rusreform for dette landet, for det trenger vi mer enn noe annet, sa Brenner til Gahr Støre i takketalen sin.

– Jeg synes det må nevnes, både det at du fikk sagt det du tenkte og mente til vår statsminister, det er kanskje også en ting vi kommer litt innpå. Jeg er opptatt av det, slik som deg, men jeg er nok ikke like oppdatert på området som deg, sier Arif.

Stig Brenner har vært opptatt av ruspolitikk i flere år og ser på «Hver gang vi møtes» som enda en arena til å stå opp på vegne av de som sliter med rus og ikke har den samme muligheten til å si fra selv.

– Det er så jævla vanskelig å få hjelp. Og så blir du så stigmatisert. Du blir rett og slett møtt med en anmeldelse hvis du prøver å anmelde noe annet, hvis du blir tatt for å være på dop, for eksempel, sier Brenner og henviser direkte til en artikkel i VG for fire år siden, der en 15 år gammel jente ble møtt med et forelegg på 4000 kroner etter å ha anmeldt en voldtekt.

WAKE UP-CALL: Både Arif og Stig Brenner har forbilder i Karpe og ønsker selv å bruke Magdi og Chirags evne til å bruke sin gjennomslagskraft som artister til å snakke høyt om viktige, samfunnsmessige ting.

I farens forklaring kom det frem at jenta hadde røyket hasj for blant annet å bearbeide skyldfølelsen i forhold til voldtekten, samt hennes tanker på å avslutte livet.

– Hun skulle anmelde en voldtekt, men så fant politiet ut at hun hadde tatt narkotika. Det endte med at de dro derfra med å anmelde henne. Og det er bare én av tusen slike ting, sier Brenner.

– Hvilke verdier ønsker du å få frem, Arif?

– Jeg føler de verdiene kommer godt frem i coverne - hvordan og hvor jeg vokste opp, og der man kommer inn på ting som urettferdighet, rasisme - alle disse tingene som jeg er veldig opptatt av. Jeg vet at de rundt bordet også er opptatt av det, og kanskje fikk de en bedre forståelse av det. Kanskje til og med seerne.

Stig Brenner skyter inn at det ikke nødvendigvis er så mange rasister i Norge, men «det er jævlig mange som ikke vet bedre».

– Jeg tror det er mange av oss som har en oppfatning av at; er du en innvandrer, så kommer du hit for å snylte eller noe. Jeg tror det hjelper veldig å se Arif som er veltalende, norsk og dannet - det å se fjeset bak. Jeg tror kanskje mange av de som ser programmet er nettopp noen som legger igjen en eller annen kommentar i et kommentarfelt og ikke tenker så mye mer over det. I forhold til Arif sine historier tror jeg man får se denne andre siden, hvem som tar imot denne dritten, sier han.

– Det var så sterkt for alle oss å høre historien til Arif, fordi du kan ikke se for deg for eksempel det å oppleve rasisme som et lite barn. Det er liksom noe vi hvite nordmenn ikke trenger å ta stilling til i det hele tatt. Og en ting er å bli mobba som barn, men det å plutselig bli redd for livet sitt? Jeg tror ikke folk skjønner hvor hardt det kan være.

Den siste måneden har Arif og Stig Brenner tilbrakt tiden sammen i studio. De har samarbeidet før også, både på scene og på enkeltlåter, men nå er planen en felles EP-utgivelse i løpet av våren.

– Det jeg beundrer mest med Stig, er hans er hans pågangsmot og arbeidsmoral, sier Arif.

– Fordi veldig mange andre som driver med musikk kan si at det der går ikke, vi hopper til neste. Stig sier alltid det motsatte - neida, dette går. Han finner alltid en eller annen brikke å putte inn i dette puslespillet. Kanskje den ikke passer, men den skal inn! Det er en kvalitet som jeg ikke har sett hos noen andre artister i Norge. Eller utlandet, sier han, før Stig Brenner kvitterer:

– Ingen høres ut som Arif. Selv en dårlig skisse som han har, så er det en historie der uansett. Han legger alltid til noe av seg selv, uansett hva slags skisser det er og hva de handler om. Jeg føler at Arif skaper et nytt språk, og det derfor jeg benytter meg av ham også.

(P.S.: Stig Brenner er kun med i siste halvdel av den nye «Hver gang vi møtes»-sesongen. TV 2 opplyser til VG at dette er avklart med dem. Stig Brenner sier han selv fikk valget mellom en halv eller en hel sesong. Han tok det første valget - «mindre stress, mindre reising, mindre å tenke på», sier han selv og legger til at han gjerne returnerer når han har et par album til på baken og flere historier å fortelle).