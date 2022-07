KOMMENTERER: TV 2-sjef Olav T. Sandnes kommenter kanalens håndtering etter Fredrik Græsviks meldinger til finansmann.

TV 2-sjefen om Fredrik Græsviks oppførsel: − Ikke forenlig med TV 2s journalistiske oppdrag

Sjefredaktør Olav T. Sandnes (50) sier at Fredrik Græsvik (55) fortsatt jobber i TV 2.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Fredrik skulle aldri tatt kontakt med Furuseth eller hans arbeidsgiver på dette grunnlaget, og jeg har snakket med ham, han har erkjent det og han er lei seg, sier Olav T. Sandnes om Fredrik Græsviks meldinger til finansmannen Eirik Furuseth (44).

– Jeg hører flere snakker om maktmisbruk utført av en journalist, og jeg forstår den påstanden. Jeg ønsker å være tydelig på at denne handlingen ikke er forenlig med TV 2s journalistiske oppdrag.

Torsdag måtte TV 2-ledelsen beklage den profilerte utenriksreporteren Fredrik Græsviks oppførsel overfor finansmannen Eirik Furuseth, etter det han oppfattet som truende meldinger.

Først gikk Græsviks sjef og utenrikssjef i TV 2, Aslaug C. Henriksen ut og beklaget at «henvendelsen ble sendt fra journalisten overhodet».

Nå kommenterer TV 2-sjefen saken for første gang.

– Hvilke følger får dette for Græsvik?

– Fredrik jobber fortsatt i TV 2. Utover det vil jeg nok ikke gå inn på den personalmessige delen av denne saken, sier han, og legger til:

– Jeg har litt behov for å si at: Hvis man ser den siste ukens hendelser, ser man at det har satt sterke følelser i sving. Det er forståelig. Jeg håper alle kan bidra til å ta ned den temperaturen i det offentlige ordskifte. Hvert fall må journalister klare å holde hodet kaldt.

UTENRIKSREPORTER: TV 2-reporteren Fredrik Græsviks meldinger til finansmann ble varslet at «nok ender i PFU».

Græsvik sendte følgende melding til VG etter artikkelen torsdag:

– Jeg beklager overfor Furuseth, hans arbeidsgiver og også min egen arbeidsgiver TV 2. Jeg skulle selvfølgelig ikke ha sendt denne henvendelsen, og forstår at dette kan svekke tilliten til meg som journalist, skrev Græsvik i en tekstmelding.

VG har fredag stilt spørsmål til Fredrik Græsvik om hvilke reaksjoner han har fått både internt, eventuelt fra andre og hva han tenker om saken i dag.

– Har ikke mer å tilføye, svarer Græsvik i en tekstmelding.

Det hele startet med et Facebook-innlegg fra Furuseth som ble publisert lørdag kveld i forbindelse med masseskytingen i Oslo i helgen. Her satte han spørsmålstegn ved TV 2s dekning av koblingen mellom den siktede etter masseskytingen, Zaniar Matapour og islamisten Arfan Bhatti.

«Pussig nok melder ikke TV 2 dette».

FØRSTE HENVENDELSE: Dette er en skjermdump av Fredrik Græsviks første henvendelse til Eirik Furuseth.

Eirik Furuseth mener han har blitt trakassert og utsatt for grovt maktmisbruk av den profilerte TV2-reporteren Fredrik Græsvik. Torsdag varslet han at «saken nok ender i PFU».

– Instinktivt tenker jeg at Vær varsom-plakaten her må være brutt, men jeg har foreløpig ikke satt meg godt nok inn i pressens regler til at jeg kan konkludere med hva jeg eventuelt klager TV 2 inn for, men vil bruke litt tid på å sette meg inn i dette, skriver Furuseth i en tekstmelding til VG fredag.