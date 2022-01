«IF YOU CAN MAKE IT THERE»: Louisa Jacobson (til venstre) og Denée Benton i New York i «The Gilded Age».

TV-anmeldelse «The Gilded Age»: Gode manerer og trange korsetter

Kostymedrama-kongen Julian Fellowes pakker Amerika-kofferten.

Marian Brook (Louisa Jacobsen) står på bar bakke etter at faren har lagt på røret. Kun 30 dollar i banken. Hun flytter til Manhattan for å bo hos de to tantene sine, Agnes (Christine Baranski) og Ada (Cynthia Nixon).

I New York snakker alle om ekteparet Bertha (Carrie Coon) og George Russell (Morgan Spector), som har bygd et helt nytt og aldeles overdådig hus tvers overfor gaten for Agnes og Ada. George er blitt formuende i jernbane-bransjen, og blir sett på som en oppkomling og «røverbaron». Det er flere slike familier på Manhattan på 1880-tallet – familiene Rockefeller, Morgan og Vanderbilt, for å nevne tre.

George lever godt med sin status som søkkrik «outsider». Men Bertha vil for enhver pris bli akseptert i sosieteten, om ikke annet så for datteren Gladys’ (Taissa Farmiga) skyld. Veien inn går via veldedighet. Men selv når man gjør alt riktig er det vanskelig å få en fot innenfor. Russell-ene er nye penger, og nye penger er per definisjon vulgært. Ingenting er mer smakløst enn å være driftig.

RØVERBARONER: Morgan Spector og Carrie Coon i «The Gilded Age».

Unge Marian blir et bindeledd mellom to verdener, med ett bein i den gamle tiden og ett i den nye. Det er forandring og progressive ideer i luften. Dette er en tid da kvinner har begynt å ønske å gjøre noe med livene sine. Jobbe med noe meningsfullt, ikke bare arrangere ball. Noen av dem er endog villige til å gifte seg av kjærlighet snarere enn av økonomiske hensyn.

«The Gilded Age» er umiddelbart gjenkjennelig som et Julian Fellowes-produkt. Mannen bak «Downton Abbey» og «Belgravia» har satt historien til USA denne gangen, snarere enn til sitt elskede, adelige England. Men du kan være sikker på at alle besettelsene hans har overlevd reisen over Atlanteren.

PEPPERMØEN OG MATRIARKEN: Cynthia Nixon (til venstre) og Christine Baranski i «The Gilded Age».

Krasjet mellom gamle formuer og nye penger, verden av i går og den nye tid, er Fellowes evige tema, og det er aldri tvil om at han nærer en sterk beundring for ting slik de en gang var. De gamle manerene, den gamle etiketten, de gamle ballkjolene og hattene, det gamle serviset og det gamle bestikket.

Det er med andre ord nærliggende å tenke på Fellowes som en dypt reaksjonær mann. Som lengter tilbake til de gamle klasseskillene, da tjenerskapet – hovne britiske butlere og rødkinnet sjenerte irske stuepiker – levde sine fattigslige liv kjøkkenet i underetasjen, og herskapet satt i aftenkjoler og forlangte te, og det øyeblikkelig, i etasjen over.

Fellowes lager konservative serier om konservative verdier. Men i «The Gilded Age» går i alle fall han lenger enn vanlig i å komme vår nye tid i møte:

En av karakterene er en svart, intellektuell kvinne (Denée Benton). En annen er involvert i et homofilt forhold. En tredje, Miss Chamberlain (Jeanne Tripplehorn), har født et barn utenom ekteskapet, men virker å ha visse kvaliteter som menneske likevel. Tenk det!

INTELLEKTUELL OPPKOMLING: Denée Benton i «The Gilded Age».

Det Fellowes lager, er eleverte såpeoperaer – «Dallas» og «Dynastiet» med bedre klær og finere interiør. Han tegner ikke sammensatte karakterportretter, men holder seg med et sett arketyper:

Den rappkjeftede matriarken som sender drepende blikk til alle som ikke behager henne, de blåøyde ungdommene som må lære seg spillets regler, de ugifte og ukyssede peppermøene, de utro tjenerne og de ærgjerrige råskinn-oppkomlingene.

Han evner fremdeles å kryste brukbar, glatt kioskroman-underholdning ut av den slitte oppskriften, og omgir seg med skuespillere som er villige til å underlegge seg periode-dramaets konvensjoner.

DREPENDE BLIKK: Christine Baranski i «The Gilded Age».

På det siste feltet er Carrie Coon unntaket som bekrefter regelen. Hun gir potetbonde-datteren Bertha skarpere og mer moderne pigger, som står i stil til kvinnen hun spiller: En representant for den typen kraft-kapitalisme som skal komme til å dominere det amerikanske århundre.

Pilot-episoden er langtekkelig og folksom, men serien finner sin form etter hvert. Folk som aldri får nok av bløtkake, kan trygt hugge inn. Så skal det ikke utelukkes at «The Gilded Age» vil bli oppfattet som for tekkelig og konvensjonell nå som den yngre og mer sexy konkurrenten «Bridgerton» er kommet banen.

