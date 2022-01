LEI: Felix Arvid Ulf Kjellberg har tatt pauser fra YouTube flere ganger tidligere, men nå sier han at han trenger noe nytt. Bildet er fra 2018.

PewDiePie om hvorfor han ikke gidder YouTube mer

YouTubes største innholdsprodusent, Felix «PewDiePie» Kjellberg (32), forteller hvorfor han ikke orker å lage innhold mer.

Svensken, som er en av de første og største youtuberne, fortalte i november at han var negativ til endringen plattformen gjorde, der man ikke lenger ser hvor mange som har gitt «tommel ned» til innhold. I desember fortalte han at han begynte å bli lei.

I desember lå han like fullt på fjerdeplass på listen over YouTube-kontoene med flest abonnenter (med 111 millioner), og ifølge Dexerto var han fortsatt den personen med flest abonnenter på YouTube.

TREFFER FORTSATT: PewDiePie er fortsatt enkeltpersonen med flest abonnenter på YouTube.

Etter nok en pause fra plattformen, viste PewDiePie seg i en Skyrim-sending onsdag.

– Det siste halvannet året har jeg hatt YouTube mest som et sidespor, sa han der ifølge Dexerto.

– Jeg føler at jeg trenger en ny retning. Jeg føler at jeg lever i et slags rart tomrom. Hva blir det neste? Jeg vet ikke. Jeg trenger noe nytt, men jeg vet ikke hva, fortsatte PewDiePie.

SVENSK: Felix Kjellberg var blant årets «sommarpratare» i Sveriges Radio i 2014.

Mens han fortalte at han før var så effektiv og nøye med å velge design, redigering og riktige titler for å skille seg ut, gidder han ikke lenger å legge ned den innsatsen.

Han har tidligere sagt han anser seg selv som pensjonert, men han har ikke sagt at han skal gi seg helt for godt.

– Om jeg ikke bryr meg, føles det som om jeg mislykkes, sa han onsdag.

Kjellberg sa også at han er på utkikk etter «noe annerledes».