DØD: Una Subbs spilte blant annet husvertinnen til Sherlock Holmes i den siste TV-serien om den legendariske detektiven. Foto: Ian West / PA Wire

Sherlock-stjerne død

Den britiske skuespilleren Una Stubbs er død. Hun ble 84 år gammel og er kjent fra en rekke forskjellige TV-serier, deriblant «Sherlock».

Av Jørn Pettersen

Det melder flere britiske medier torsdag, blant andre BBC og Sky News.

– Mor døde stille og fredelig i dag med familien rundt seg, skriver Stubbs tre sønner i en uttalelse.

Una Stubbs startet sin karriere i Cliff Richards film «Summer Holiday» i 1963 før hun virkelig slo igjennom i TV-serien «Till Death Us Do Part»

Den skotske skuespilleren er også kjent fra TV-serier som «Worzel Gummidge», «The Worst Witch», «Eastenders» og «Sherlock», som også har vært vist på norsk TV med Benedict Cumberbatch i tittelrollen. Stubbs spilte Sherlock's vertinners Hudson.

Skaperen av serien Steven Moffat husker Stubbs som det «vakreste lys i Baker Street».

– For en kvinne, for et talet, for en stjerne. Det snilleste, morsomste menneske som tenkes kan, skriver han torsdag på sin instagram-konto.