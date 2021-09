FRA AFTERSKI TIL SYDEN: Snart har neste sesong av «Ex on the Beach» premiere. Den kommende sesongen ble spilt inn i Hellas i sommer. Bildet er fra forrige sesong «Ex on the Beach – Afterski», og ble spilt inn i Norge.

«Ex on the Beach» gjør som «Paradise Hotel»: Har innført ny sex-regel

«Ex on the Beach» har innført samtykkekrav før sex i den kommende sesongen.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: Nå nettopp

– Det er en praksis som våre «Ex on The Beach»-kolleger i Danmark har benyttet, men det er klart vi også ser til hvordan andre formater opererer, skriver pressekontakt i Discovery, Ola-Magnus Svihus, i en e-post.

Mandag skrev VG at «Paradise Hotel» har innført samtykkekrav før sex. Dette praktiseres ved at deltagerne må gi en tommel opp til kameraet før en intim aktivitet.

Den nye sex-regelen har fått stor oppmerksomhet i Norden, og har blitt sitert av blant annet Expressen og Berlingske.

Nå bekrefter altså Discovery at de har gjort det samme i den kommende sesongen av «Ex on the Beach».

– Vi ser alltid etter muligheter for å forbedre våre programmer, og derfor innførte vi i årets sesong et samtykkekrav i form av tommel opp i kamera, sier Svihus.

Svihus opplyser at samtykkekravet ble innført i forkant av innspillingen av høstsesongen i august i år. Sesongen har premiere om kort tid.

– Vi er svært opptatt av at våre deltagere føler seg ivaretatt i alle ledd av produksjonen, og at de opplever produksjonen som både trygg og gøy å være med på.

Som vanlig er festing, drama og sex sentrale elementer i «Ex on the Beach», og spørsmålet om overdrevent sexfokus har flere ganger kommet opp i realityverden.

I siste sesong av «Paradise Hotel» i fjor så produksjonen seg nødt til å gripe inn, da to av jentene på hotellet kom med gjentatte forespørsler om sex til to mannlige deltagere.

Tidligere i år skrev VG at gjentatte forespørsler om sex ble slitsomt for en av deltagerne i «Ex on the Beach». Produksjonen mente på sin side at det ikke var nok til å gripe inn.

På spørsmål om hvorfor Discovery ikke har innført samtykkekrav tidligere, henviser Svihus til svaret om at de alltid ser etter måter å forbedre seg på.